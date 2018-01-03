Кір діагностували вже у 38 працівників «Фуджікури»

12 з них уже виписали з лікарні

На сьогодні, 3 січня, зареєстрували 38 випадків кору серед працівників ТзОВ «Фуджікура Аутомотів Україна Львів», яке розташоване в с. Підрясне Яворівського району. Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

Під час поширення спалаху постраждало 26 мешканців м. Львова, 2 – Яворівського, 1 – Пустомитівського, 4 – Миколаївського, 2 – Жовківського, 1 – Старосамбірського, 1 – Дрогобицького районів Львівської області, а також мешканець Хмельницької області. 12 осіб уже виписано з медзакладів.

Нагадаємо, хворих на кір працівників «Фуджікури» почали госпіталізовувати від 15 грудня. На 19 грудня на лікуванні в обласній інфекційній клінічній лікарні перебувало 10 осіб з цього підприємства.

Нагадаємо, як раніше писала «Львівська газета», впродовж десяти місяців цього року на Львівщині зафіксовано в 15 разів більше випадків захворювання на кір, ніж протягом аналогічного періоду торік.

Кір – це вірусне захворювання, яке характеризується вираженою інтоксикацією, гарячкою, запальними явищами з боку дихальних шляхів, кон’юнктивітом, появою своєрідних плям на слизовій оболонці ротової порожнини і папульозно-плямистим висипом на шкірі.

Це одне з найбільш контагіозних захворювань, яке здатне вражати всі вікові групи незважаючи на те, що найбільш сприятливими до кору вважаються діти. У дорослих кір зазвичай має значно тяжчий перебіг.

Механізм передачі інфекції – повітряно-крапельний. Зараження відбувається через вдихання з повітря найдрібніших крапель (аерозолю) слизу, що містять віруси, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворої на кір людини. Збудник потрапляє до організму через верхні дихальні шляхи або кон’юнктиви.

Специфічного лікування від кору немає. А відтак медики Львівщини вкотре застерігають: єдиним шляхом запобігти хворобі та її важким ускладненням є вакцинація.