Yanair відкрила продаж квитків на рейси «Львів – Батумі»

Українська авіакомпанія Yanair відкрила продаж квитків на прямі рейси Львів – Батумі (Грузія). Перший регулярний авіарейс за маршрутом анонсують уже на 8 червня.

А з 19 червня польоти за маршрутом Львів-Батумі-Львів здійснюватимуть двічі на тиждень – по вівторках і п’ятницях. У системі бронювання продаж на рейси відкритий до кінця вересня. Вартість авіаквитків економ-класу становить 6154 грн в обидва боки.