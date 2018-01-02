В суботу у Львові встановлять різдвяного дідуха

6 січня в місті відбудуться урочистості з винесенням та встановленням різдвяного дідуха

О 12.00 у фойє Ратуші зберуться очільник Львова з родиною, депутати, мешканці та гості міста, а також звіздар із різдвяною зіркою. Опісля вони сформують колону та вирушать із маленькими дідухами до місця встановлення великого дідуха – на пл. Яворського. Маршрут колони пролягатиме площею Ринок, а також вулицями Беринди і Театральною.

Як повідомляють у міському управлінні культури, сам дідух заввишки понад 3 метри наразі плетуть та прикрашають різнобарвними стрічками майстри Шевченківського гаю на чолі з майстром Миколою Городником. Конструкція, на якій він стоятиме, – минулорічна.