У Сколівському районі заблукав турист із Вінниці

Учора, 1 січня, о 17:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від працівників гірсько-лижного комплексу. Вони поінформували, що, спускаючись із гори Тростян у темну пору доби, заблукав чоловік 1984 року народження, мешканець Вінниці.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, до місця виклику виїхало рятувальне відділення Славської пошуково-рятувальної групи. О 18:25 заблукалого знайшли в західній частині підніжжя гори Тростян. Медичної допомоги чоловік не потребував. До пошукових робіт залучили 6 осіб та спецтехніку.