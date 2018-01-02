У пунктах пропуску на держкордоні запрацювала система біометричного контролю

Від 1 січня в пунктах пропуску на державному кордоні України в повному обсязі запрацювала система фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства

Цю систему біометричного контролю розгорнула Державна прикордонна служба України на виконання Указу Президента України від 30 серпня 2017 року № 256 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 липня 2017 року «Про посилення контролю за в’їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержання ними правил перебування на території України». Вона є однією з підсистем відомчої автоматизованої системи прикордонного контролю.

Запуск системи фіксації біометричних даних ‑ це ще один крок щодо вдосконалення безпекової складової та системи прикордонного контролю під час перетинання кордону. Адже головна її мета ‑ гарантування національної безпеки країни, посилення контролю за в’їздом і виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території нашої держави.

Працівники Держприкордонслужби фіксують відбитки 5 пальців правої руки. Обов’язкову фіксацію біометричних даних застосовують відповідно до визначеного МЗС переліку 70 країн, зокрема й Російської Федерації, які віднесено до категорії ризику. Решта іноземців – за результатами аналізу й оцінки ризиків.

Під час повторного перетину особою кордону здійснюватимуть процес ідентифікації особи. При цьому інспектор бачитиме, чи здавала людина свої біометричні дані, і здійснюватиме їх перевірку. Якщо дані не збігатимуться, особу скерують на додатковий контроль для з’ясування обставин.

Відповідно до вимог Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», визначено категорії іноземців та осіб без громадянства, яких звільнено від фіксації біометричних даних. Це насамперед глави держав і урядів зарубіжних країн, члени парламентських та урядових делегацій, особи до 18-річного віку, круїзні туристи, члени екіпажів транспортних засобів, дипломатичний персонал, посадові особи міжнародних організацій.

Варто зазначити, що під час паспортного контролю інспектори Держприкордонслужби здійснюють перевірку паспортних документів іноземців, зокрема, за базами Інтерполу. Далі відбувається зчитування інформації (відбитки пальців) за допомогою рідерів, яка надходить до підсистеми обробки біометричних даних відомства. Крім того, через міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему «Аркан» вона надходить до Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби.

Для створення цієї системи було технічно дообладнано 157 пунктів пропуску та 3 КПВВ на адмінмежі з ТОТ АР Крим. Для цього Держприкордонслужбі було виділено 300 мільйонів гривень. Зокрема, обладнано понад 1200 робочих місць та доукомплектовано більш ніж 400 автоматизованих робочих місць сканерами відбитків пальців, розгорнуто понад 320 нових робочих місць на І-й та ІІ-й лінії контролю, а також понад 420 у залізничних пунктах пропуску, модернізовано сховище зберігання біометричних даних.