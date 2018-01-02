У Львові вшанували пам’ять Степана Бандери

Зокрема, на площі М. Кропивницького за участі керівників міста й області, ветеранів ОУН-УПА, воїнів АТО, представників влади, активістів, молодіжних та патріотичних організацій відбулося покладання квітів до пам’ятника голови проводу ОУН. Опісля тут відбулася спільна молитва та громадське віче.

«Напевно, не можливо перелічити кількість людей, які віддали своє життя за те, щоб ми сьогодні жили в незалежній Україні. Тисячі, мільйони, десятки мільйонів. Сьогодні ми живемо під час україно-російської війни, яка забрала тисячі людей. Я пригадую, коли мав честь бути на сцені Майдану Гідності, мені подарували книжку. В цій книжці були фотографії хлопців, які загинули, Небесної Сотні. Молоді, старші. Я тоді сказав, що було би дуже корисно, якби кожен, хто прийде до влади після Революції Гідності, мав ту книжку в себе на столі. Коли буде думати, яке прийняти рішення, щоб взяв цю книжку, погортав, подивився в очі тим українцям, які без зброї в руках захищали нас з вами.

Ідуть роки, а в серці нема радості, що ми мали б гордитися тими людьми, які прийшли до влади, за які віддані життя людей. В Україні панує корупція, часто ми чуємо полум’яні промови, а за тими промовами фарисейство і пустота. Я маю до вас одне прохання – не боятися, говорити правду і той вік, який Бог нам дав, використати максимально живучи на повні груди. В кожного з тут присутніх є діти, внуки. Якщо ми той час не будемо витрачати, присвячуючи нашим рідним, переказуючи правдиву інформацію, будучи особисто прикладом, нічого не буде. Я вірю у всіх нас, у велику Божу ласку, в мудрість українців. Я дуже великий оптиміст. Сьогодні перший день Нового року, і ми щороку традиційно тут збираємося. Напевно, Степан чув тисячі промов і тисячі обіцянок, які тут звучали. Але найсильніші – ті, які можливо, не сильно говорять, які лишаються в серці і які виконуються. Працювати важко, щоб змінювати себе, життя навколо себе. Слава Україні», – зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

«Нам, людям, які сьогодні, через десятки років, знову взяли в руки зброю, треба навчитися мудрості у провідників Організації українських націоналістів – не ставити своє особисте вище від загального українського, та боротися не за себе в Україні, а за Україну. Нам потрібно об’єднати всю націю, всю державу. І тим людям, які сьогодні віддають своє життя на Сході України за те, щоб ми тут на Галичині, мали можливість святкувати день народження провідника ОУН, треба складати особливу честь та увагу, тому що кожен воїн української армії зробив все можливе для того, щоб загарбник не пройшов вглиб. І я переконаний, що регулярна українська армія обов’язково зробить те, чого хоче кожен українець, – вийти на кордон нашої держави, підняти синьо-жовтий прапор над Луганськом, Донецьком, Сімферополем і Севастополем. І це залежить не тільки від воїнів, Головного Верховнокомандувача, це залежить від кожного з нас», – наголосив голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.

Як зазначив у своєму виступі заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк, Степан Бандера з молодих років присвятив себе Україні, провів чимало часу в концтаборах, у в’язницях, не дочекався проголошення незалежності держави і загинув за неї.

«Ми повинні зробити все, щоб наша країна стала сильною, успішною, процвітаючою, знаковим гравцем у світовій політиці. І вона буде такою! А для цього кожен із нас на своєму місці має якісно виконувати свою роботу. І тоді наша держава буде такою, якою хотів її бачити Степан Бандера», – сказав він.

«109 років тому народився месник української нації, українського народу, який підняв прапор, під яким десятки та сотні хлопців і дівчат взявши зброю до рук, попрощавшись із батьками пішли, і не всі повернулись додому. І так само й сьогодні висловлюємо співчуття тим родинам, які сядуть за святковий стіл без свого сина, батька, брата. Висловлюємо шану, тим хлопцям, які сьогодні під прапором Степана Бандери в холодних окопах та бліндажах, відстоюють нашу соборну, незалежну Україну задля світлої цілі», – зазначив голова Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби Олесь Гуменюк.

У межах заходу керівники області від імені координаційної ради з вшанування лицарів ОУН-УПА нагородили відзнаками визначних особистостей області-ветеранів ОУН-УПА. Так, трьома Хрестами Бойової Заслуги посмертно нагородили командира, сотника УПА Михайла Дуду (Громенко), відзнаки отримала сестра Марія Смолій. Також ювілейні медалі до 75-річчя УПА отримали Роман Шумський і Василь Муць.

Зазначимо, вчора, 1 січня, заходи з ушанування Степана Бандери відбулися в 21 регіоні країни. Близько 1,3 тисячі поліцейських та понад 730 військовослужбовців Нацгвардії забезпечили публічну безпеку у марші до 109-ї річниці з дня народження Бандери. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«У 21 регіоні держави було проведено 57 масових заходів, в яких взяли участь понад 6,5 тисяч осіб. До охорони публічної безпеки було залучено майже 1,3 тисячі поліцейських та понад 730 військовослужбовців Нацгвардії», ‑ сказав Сергій Яровий.

Правоохоронці охороняли порядок у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Херсоні, Рівному, Запоріжжі, Тернополі, Харкові, Сумах, Львові та інших містах. Під час акції працювали групи «поліції діалогу». Конфліктів і зіткнень зафіксовано не було.

Довідка. Степан Бандера – український політичний діяч, один з чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу Організації українських націоналістів – голова Проводу ОУН-Б.

Степан Бандера і Ярослав Стецько були авторами Акта відновлення Української Держави 30 червня 1941 року. 5 липня 1941 року Бандеру помістили під домашній арешт, а з 15 вересня 1941 року – в центральну Берлінську тюрму. З початку 1942 по серпень 1944 рр. перебував у концтаборі Заксенгаузен в бункері «Целленбау». У вересні 1944 року його звільнили і запропонували участь у керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії, однак Бандера відхилив пропозицію і на співпрацю не погодився.

Радянський уряд уповноважив КДБ вбити Степана Бандеру у Мюнхені. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.