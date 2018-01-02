У Львові виступить з єдиним концертом джазмен Артуро Сандоваль

Артуро Сандоваль – автор 25 альбомів, володар 10 нагород Ґреммі (був номінований на цю нагороду 19 разів), 6 Billboard Music Award та однієї Еммі.

«У світі Сандоваль відомий як один з найкращих імпровізаторів, а джаз вважає не музикою, а символом свободи та часто повторює, що джаз – це не лише імпровізація, але й досконала техніка. Безумовно, успіх Сандоваля у його таланті (у нього унікальний розширений діапазон гри на трубі), а також у творчій сміливості – Артуро відкритий для експериментів. Окрім класичної та джазової музики він виконує кавери сучасних пісень. Наприклад, музикант виступав разом зі зірками поп-культури Алішею Кіз та Джастіном Тимберлейком», – розповідають організатори.

Майбутній джазовий геній народився 6 листопада 1949 року на Кубі, в провінції Артеміс. Свій талант він відкрив ще в дитинстві. За роки життя на Кубі Сандоваль формувався як музикант під впливом таких джазових легенд, як Чарлі Паркер, Кліффорд Браун та Діззі Гіллеспі. Через кілька років він остаточно визначився в своїй любові до джазу, і вже у шістнадцять років виконував партії в складі кубинського Національного оркестру всіх зірок.

1990 року під час гастролей Сандоваль емігрував до США, а 1999 року отримав американське громадянство.

Незважаючи на свої 68 років, Артуро Сандоваль перебуває у чудовій формі та з радістю продовжує тішити шанувальників африканських ритмів.