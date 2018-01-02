На Львівщині відкрили Реабілітаційний центр для військових

Його створили на базі Спортивно-навчальної бази Міноборони «Тисовець», що на Сколівщині

Тож тепер у Тисовці військові та учасники АТО не лише займатимуться зимовими видами спорту, а й зможуть пройти психологічну та фізкультурно-спортивну реабілітацію.

Будівництво особисто контролював міністр оборони Степан Полторак.

«29 грудня перша група родин військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка складається з понад десяти сімей, заїхала в центр на відпочинок та реабілітацію. Зокрема, в першу групу входять лише солдати та сержанти», розповідають у прес-службі Мінооборони.

Також у закладі працює медична інфраструктура,тож бійці і їх родини можуть пройти лікарський огляд та отримати весь комплекс фізіотерапевтичних процедур, в тому числі і стоматологічну допомогу.

Нагадаємо, атовці також можуть пройти безкоштовну зимову реабілітацію у Турківському районі. Для проходження реабілітації обов’язково потрібно заповнити анкету учасника.