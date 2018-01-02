На Львівщині поменшало хворих на ГРВІ

За минулий тиждень, від 25 до 31 грудня, в області захворіло на грип і гострі респіраторні інфекції 8 864 особи

Це на 1 117 випадків менше, як за попередній тиждень. Інтенсивний показник захворюваності становить 351,0 при епідемічному порозі 842,14. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 60,5% (захворіло дітей до 17років – 5 361 особа). Про це інформує ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».

У Львові за цей період захворіло відповідно 3 184 (минулий тиждень) 3 552 (попередній тиждень) особи. Інтенсивний показник останнього тижня був 412,7 при епідпорозі 633,60. Питома вага захворілих дітей до 17 років – 55,7%. Перевищення епідемічних порогів у вікових групах не зареєстровано.

Протягом минулого тижня було госпіталізовано з діагнозом ГРІ в інфекційні стаціонари області 148 осіб (1,6%), зокрема 119 дітей віком до 17 років.

Вірусологічна лабораторія ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) від початку епідемічного сезону дослідила 72 зразки матеріалу від пацієнтів із підозрою на грип і ГРІ. У 6 осіб виявлено РНК вірусу грипу В. Серед збудників ГРВІ виявлено РНК риновірусів, ДНК аденовірусів та РНК парагрипу ІІ типу.

В Україні пройшли перереєстрацію вакцини проти грипу: «Інфлувак» (виробник – Нідерланди), «Інфлуензе Ваксин» (Китай), «Джісі ФЛЮ» (Корея) і «Ваксігрип» (Франція). Станом на 29.12.2017р. у Львівській області отримали щеплення проти грипу 3 548 осіб, зокрема з групи ризику – 3 159 осіб.