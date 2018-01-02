Культурні проекти можуть отримати фінансову підтримку в межах програми розвитку культури Львівщини

Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації, у межах Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2018-2020 роки, оголошує 6 конкурсів за різними напрямками для отримання фінансової підтримки з обласного бюджету. Подати документи можна у період з 15 січня до 28 лютого.

Отримати фінансову підтримку можна в таких конкурсах:

– конкурс для презентації потенціалу Львівщини в країнах проживання української діаспори, транскордонна співпраця;

– конкурс «Топ 10 найкращих НД»;

– конкурс мистецьких проектів серед громадський організацій Львівщини;

– конкурс мистецьких проектів серед творчих спілок Львівщини;

– конкурс проектів серед національних товариств Львівщини.

Документи необхідно подати у департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 14. Довідки за телефоном: 032 2612593.

Положення про конкурси можна переглянути тут.

Як розповіла директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації Мирослава Туркало з 1 березня стартує ще один конкурс культурних та медійних обмінів між закладами Львівської та Луганської області. Така ініціатива покликана об’єднати та краще пізнати культуру Заходу та Сходу.

Нагадаємо, Комплексну програму розвитку культури Львівщини на 2018-2020 роки затвердили 5 грудня 2017 року на сесії Львівської обласної ради.