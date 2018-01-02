Фурдичко може вийти під заставу 3 мільйони гривень

Як повідомляє Твоє.місто, 1 січня Фурдичка та його спільника взяли під варту на 60 діб. Хоча у підозрюваних є можливість вийти на волю під заставу. Для Ореста Фурдичка це три мільйони гривень, а для його спільника – мільйон гривень.

У НАБУ розповідають, що директор науково-дослідного інституту, ким є Фурдичко, вимагав 500 тисяч доларів за безперешкодне виконання договору про спільну діяльність між вказаною науково-дослідною установою та суб’єктом господарювання.

30 грудня він отримав частину – 300 тисяч. Відразу після цього посадовця затримали у його ж службовому кабінеті.

Цікаво, що у декларації Фурдичка вказано загальний річний дохід на суму 708 тис. грн, 25 тис. грн готівки, майже 380 тис. грн депозиту у національній валюті та більше 88 тис. у доларах.

Крім того, він та його родина мають сім квартир, гараж, дві житлові будівлі, один садовий будинок, вісім земельних ділянок, два нежитлових приміщення та чотири авто.