Директорку товариства затримали на хабарі в 45 000 гривень (фото)

На Львівщині поліція затримала керівничку товариства за вимагання 45 тисяч гривень хабара

Оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції встановили, що товар, який працівники Львівської митниці вилучили під час незаконного переміщення через державний кордон України, направляли на зберігання та подальшу утилізацію до товариства з обмеженою відповідальністю. Там директорка товариства вже самостійно ухвалювала рішення щодо подальшої долі товару. Так, за повернення конфіскованого товару зловмисниця вимагала 45 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Частина зазначених коштів призначалась посадовим особам Львівської митниці ДФС за внесення неправдивих відомостей у документи фінансово-господарської звітності про фактичне знищення конфіскованого товару.

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції та військової прокуратури Львівського гарнізону затримали директорку товариства з обмеженою відповідальністю під час отримання обумовленої суми хабара. Про це інформує департамент захисту економіки Національної поліції України.

Військова прокуратура Львівського гарнізону відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до розподілу коштів, отриманих злочинним шляхом.