Чого українці хочуть від 2018 року

Як вдалося з’ясувати, більшість людей мріють просто бути здоровими. Так відповіли на запитання аж 56,7% респондентів.

Трошки більше половини (50,7%) дуже хочуть миру в Україні.

Дещо менше (39,3%) бажають мати у 2018 розуміння близьких і мир у родині. А чверть опитаних назвали гроші.

Майже 20% хочуть гарної роботи, а 16,7% були б раді успіхам своїх дітей.

Натомість лише 4,6% не чекають ніяких подарунків, а трохи менш ніж 1% не відповіли на запитання.

Цікаво, що більшість людей (27,5%) подарунок хочуть отримати від Діда Мороза. Тоді як від святого Миколая лише 14,3 %. На подарунки від Санти Клауса чекають 2%, а от майже 30% – ні від кого.

Дослідження проводили з 15 до 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України, за винятком АР Крим та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2004 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.