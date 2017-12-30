«В єднанні наших світлих помислів і добрих дій – наша сила» – Ярослав Дубневич
Вітання з Новим роком від народного депутата України Ярослава Дубневича
Шановні українці!
Нехай рік прийдешній та Різдво Христове принесуть такий довгоочікуваний мир і процвітання нашій державі, а Вашій родині – злагоду, тепло й благополуччя. Бажаю Вам міцності віри, любові та ласки Всевишнього.
Будуймо майбутнє разом, бо в єднанні наших світлих помислів і добрих дій – наша сила.
Щастя Вам та Вашим рідним у Новому 2018 році!
З Новим Роком! З Різдвом Христовим!
З повагою
Ярослав Дубневич, народний депутат України