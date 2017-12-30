«В єднанні наших світлих помислів і добрих дій – наша сила» – Ярослав Дубневич

Вітання з Новим роком від народного депутата України Ярослава Дубневича

Шановні українці!

Нехай рік прийдешній та Різдво Христове принесуть такий довгоочікуваний мир і процвітання нашій державі, а Вашій родині – злагоду, тепло й благополуччя. Бажаю Вам міцності віри, любові та ласки Всевишнього.

Будуймо майбутнє разом, бо в єднанні наших світлих помислів і добрих дій – наша сила.

Щастя Вам та Вашим рідним у Новому 2018 році!

З Новим Роком! З Різдвом Христовим!

З повагою

Ярослав Дубневич, народний депутат України