Топ-10 українських пісень 2017 року

2017 рік запам’ятається Львівщині політичними суперечками, новими заводами і авіарейсами, високими досягненнями потішили і наші спортсмени.

Добре попрацювали цього року і українські музиканти. Радіо FM Галичина та Львівська газета пропонують свою добірку кращих, на нашу думку, українських композицій 2017 року.

Pianoбой – Вітчизна

Ця пісня цього року фактично отримала друге життя. Адже ще 2013 року, незадовго до Майдану, музикант Дмитро Шуров презентував російськомовну пісню «Родина» (альбом «Не прекращай мечтать»), слова якої можна назвати пророчими для України. А цього року Шуров отримав листа від Катерини Галенко, вчительки з Лисичанська Луганської області, з перекладом пісні українською. Сам Шуров говорить, що для нього створення нової версії композиції стало справжнім випробуванням: «Адже після сотень концертів вона наче проросла у мені. Але я зважився на запис, бо пісня отримала не лише переклад та нове аранжування, вона набула нового змісту. Тут відображена людина, у якої Вітчизну хочуть забрати, а вона бореться до останнього за цінності, які є в житті».

До речі, Дмитро Шуров цьогоріч презентував одразу кілька українських пісень, які претендують на звання хітів. Ще однією такою композицією впевнено можна назвати трек «Полуничне небо», яку лідер Pianoboy називає своєю найдобрішою та найромантичнішою.

Kazka – Свята

Казку можна по праву назвати мега-відкриттям цього музичного року. Пісня «Свята» принесла інді-поп-гурту величезну популярність на youtube, шоу «Х-фактор», а зрештою підкорила усю Україну. До речі, відеокліп на цю пісню, який з’явився лише у жовтні 2017 року, зібрав уже понад 3 мільйони переглядів – значна цифра для молодого гурту.

Hardkiss – Журавлі

Над створенням україномовних хітових композицій цього року плідно попрацював і український рок-гурт The Hardkiss. «Антарктида», «Кораблі» – пісні, які запам’ятовуються, як і «Журавлі» – її ліричні слова найбільше запали нам у серце. Автором цієї композиції є вокалістка гурту Юлія Саніна. «Я так часто пишу про драми, а тут мені захотілося створити світлу пісню, захотілося світлої ніжності. Ця пісня не схожа на те, що ми робили раніше», – розповідає авторка.

Бумбокс – Сталеві квіти

Цього року гурт «Бумбокс» презентував новий міні-альбом «Голий король», до якого увійшло шість пісень: «Колишня», «Голий король», «Болельщик», «Сталеві квіти», «Вечір в Ріо» – пісня, записана разом з гуртом O.Torvald, та акустична версія пісні «Люди» як бонус-трек. Фронтмен гурту Андрій Хливнюк розповідав, що кожен трек має свою історію. Наприклад, пісня «Сталеві квіти» присвячена всім волонтерам та небайдужим людям. Потужна композиція, яку неможливо оминути увагою.

Без обмежень – Тону

Лірична та романтична пісня «Тону» гурту «Без обмежень» теж не залишила байдужими у 2017 році. «Це класична історія про кохання, про взаємовідносини між чоловіком та жінкою. Це насправді вічна тема. Тема, яка завжди була, є і буде актуальною. Це тема любові чоловіка та жінки, взаємовідносин, розбитих сердець, переживань через це – сліз, нервів, крику, поцілунків і всього-всього іншого, що пов’язує чоловіка та жінку», – так охарактеризував цю композицію лідер гурту Сергій Танчинець.

Сальто назад – О мамо!

Ще одну пісню про маму подарував цього року Україні гурт «Сальто назад» – танцювальний суперхіт, яким група безумовно «зачепила» українців під час національного відбору на «Євробачення-2017». «О, мамо» – частенько наспівували ми упродовж 2017 року, тож пропонуємо поспівати ще раз!

Сергій Бабкін – Де би я

Сергій Бабкін цього року запам’ятається як суддя шоу «Голос країни», скандалами через виступи у Російській Федерації і свою спочатку не надто гучно оприлюднену позицію щодо незаконної анексії Криму. Але зрештою Бабкін розставив усі крапки над «і» – публічно назвав Росію агресором. І ми не можемо не звернути увагу на музичні досягнення співака. Він, до речі, презентував цього року кілька крутих україномовних треків – серед яких «Де би я», яку присвятив своїй дружині.

TAYANNA – Шкода

«Шкода» – це перший сингл співачки TAYANNA з нещодавно презентованого україномовного альбому «Тримай мене». Відверта й лірична пісня. До слова, у передмові кліпу – цитата, яка розповідає історію композиції: «Наша кімната пахне тобою і моїми віршами. Я написала їх, коли ти пішов. Тепер вони стали піснями… Дякую тобі, моє натхнення»! Цього року на щорічній музичній премії M1 Music Awards 2017 TAYANNA заслужено перемогла у номінації «Прорив року».

TARABAROVA – Добре з тобою

Хочеться позитиву – вмикай Тарабарову. Її хіт «Добре з тобою» без сумніву можна назвати одним з найпозитивніших цього року. Уже на перших акордах хочеться підтанцьовувати й усміхатися. Чому б і зараз не потанцювати під літню композицію рудоволосої Світлани Тарабарової.

Антитіла – TDME

Гурт «Антитіла» цього року активно гастролював на підтримку альбому «Сонце». Але не залишив своїх фанів без нових композицій! Фактично наприкінці року презентував пісню «Там, де ми є» (TDME) і несправжні вражаючий кліп до неї! Цю відеороботу, яка більше схожа на короткометражний фільм, можна назвати най екстремальнішою для команди на чолі з Тарасом Тополею. За сюжетом, герой кліпу, радянський океанолог Слава Курилов кидається у воду з борту круїзного лайнера і за три дні долає сто кілометрів уплав, щоб втекти з тоталітарного радянського режиму. Головну роль у кліпі зіграв Олімпійський чемпіон Олег Лісогор. Заради зйомок група викупалася у холодному морі за температури + 5°С. Відео на пісню «TDME» знімали в Одесі на морі, на судноремонтному заводі в Іллічівську, в готелях і на кораблях.