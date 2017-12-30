А. Садовий: «Свята – це добра нагода замислитись над тим, що є найголовнішим у нашому житті»

«Шановні друзі, маю сьогодні приємність привітати вас усіх з наближенням Нового року. Громаду міста Львова, всіх гостей нашого міста, які завітали святкувати разом з нами, всіх українців від імені львів’ян і всіх тих наших друзів та співгромадян, які зараз чують ці слова.

Людина відчуває цінність тих чи інших речей особливо гостро тоді, коли усвідомлює, що може їх втратити. Любов, мир і злагода – це те, що варто оберігати особливо ретельно. Ми з вами живемо в дуже непрості часи, коли усвідомлюємо важливість дружби, взаєморозуміння та підтримки один одного.

Свята – це добра нагода замислитись над тим, що є найголовнішим у нашому житті. Я бажаю нам усім знаходити більше часу для своїх рідних, знаходити в собі сили робити корисні справи для наших громад. Одна добра справа кожного дня, кожного дня! Це може бути усмішка незнайомій людині чи несподіваний букет квітів дружині. Або це може бути участь в соціальному проекті чи волонтерська допомога. Завжди навколо є ті, хто потребує частинки вашої уваги і добра.

І світ навколо почне мінятись, з’являться нові знайомства і нові можливості, з’явиться більше любові до життя і до людей.

Українці! Будьте щасливі і успішні в новому році! І нехай вам Бог допомагає у наших добрих справах! З Новим роком!», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.