Погода на вихідні

Як повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології сьогодні у Львові та області місцями туман видимістю 200 – 500 м, а на дорогах – ожеледиця.

Протягом дня, за словами синоптиків, у Львові буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі від 1º морозу до 1° тепла, вдень 2 – 4° тепла.

Схожа погода буде й завтра, 31 грудня. Вночі без опадів, вранці та вдень місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 0 – 5º морозу, вдень 1 – 6° тепла.

І вже у Новому, 2018 році, 1 січня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південий, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі від 1º морозу до 4° тепла, вдень 4 – 9° тепла.