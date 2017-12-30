На новорічні свята правоохоронці Львівщини працюватимуть у посиленому режимі

Основні зусилля поліцейських будуть скеровані на попередження та недопущення вчинення кримінальних злочинів, порушень публічного порядку та використання піротехнічних засобів під час масових заходів з нагоди святкування Нового 2018 року. Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області.

У Львові основну увагу правоохоронці приділятимуть охороні публічної безпеки в центральній частині міста, де проходить Різдвяний ярмарок, біля ялинки на проспекті Свободи та на площі Ринок, де проводитимуть масові заходи. За очікуваннями, на свята до міста приїде багато туристів з різних куточків України, а також іноземців.

«31 грудня та 1 січня особовий склад поліції Львівщини працюватиме у посиленому режимі. Збільшено кількість поліцейських нарядів для попередження та оперативного реагування на правопорушення, створені додаткові слідчо-оперативні групи, а також мобільні вибухотехнічні групи, до складу яких входять експерти-вибухотехніки та кінологи. Також хочу нагадати, що рішенням міськради заборонено використання піротехнічних засобів – це адміністративне правопорушення, за яке передбачено штраф», – наголосив начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Мирон Чорній.