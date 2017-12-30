Львів’ян і гостей міста запрошують на «Різдво в Гаю» (програма заходів)

«Різдво в Гаю» – місце зустрічі львівських родин, друзів та гостей міста. Традиційно відкриють свої двері садиби Музею, де відбуватимуться майстер-класи, читання різдвяних казок, гості спільно колядуватимуть від хати до хати, що створить особливу родинну атмосферу. Загалом програма включає три дні святкувань – із 12.00 до 17.30.

ПРОГРАМА:

Щодня (7, 8, 9 січня) колядуємо разом із гуртом автентичної музики «Коралі», які водитимуть ватаги колядників від хати до хати на Різдво в Гаю!

Хата зі с. Орявчик, 1792 рік

Садиба, де файно колядують та частують пампушками

Хата зі с. Тухолька

Садиба музики. Виставка автентичних музичних інструментах

Хата с. Либохора, 1812 рік

Вертепна галявина. Виступи вертепів та театралізовані дійства

Олійня с. Головецько

Хата зі с. Орявчик 1860 року

Майстер-класи із виготовлення дідухів та павуків із соломи

Школа с. Бусовисько, 1880 рік

Майстер-класи зі створення ляльки-мотанки

Хата с. Мшанець, 1920 рік

Обрядово-театралізоване дійство «На Святвечір до родини»

Хата с. Синевірська

«У щедрої господині»

Кузня та козацька слобода

Галявина біля церкви с. Кривка

Головна сцена «Різдва в Гаю»: театралізовані дійства, виступи етно-гуртів, спільна коляда

Катання на конях

Пампухова хата. Зимові ігри та забави

Головна сцена «Різдва в гаю»

7 січня

13:00 – 13:10 Спільна коляда з пані Пампуховою

13:10 – 13:40 Колядуємо разом із хоровою капелою «Дударик»

13:40 – 14:30 Виступ вокальної студії «СЛАВА»

14:30 – 16:00 Різдвяні віншування

16:00 – 17:00 Виступ на головній сцені всіх учасників коляди від хати до хати разом з гуртом автентичного співу «Коралі»

8 січня

13:00 – 13:10 Спільна коляда з пані Пампуховою

13:10 – 13:50 Виступ вокальної студії «Слава»

13:50 – 15:10 Виступ гурту «Торбан»

15:10 – 15:50 Виступ етно-гурту «Жива»

15:50 – 16:30 Виступ капели бандуристок «Дзвінга»

16:30 – 17:00 Виступ вокального дуету «Двійко»

17:00 – 17:15 Виступ на головній сцені всіх учасників коляди від хати до хати разом з гуртом автентичного співу «Коралі»

9 січня

13:00 – 13:10 Спільна коляда з пані Пампуховою

13:10 – 14:40 Різдвяні віншування

14:40 – 14:55 Виступ жіночого квартету «Дивоцвіт» (Народний дім Зимної вВоди)

14:55 – 15:55 Виступ народного ансамблю пісні і танцю «Черемош» (ЛНУ ім. Івана Франка)

15:55 – 16:25 Колядуємо разом із хоровою капелою «Дударик»

16:30 – 17:00 Виступ вокального дуету «Двійко»

17:00 – 17:15 Виступ на головній сцені всіх учасників коляди від хати до хати разом з гуртом автентичного співу «Коралі»

Вертепна галявина

7 січня

14:00 – 14:30 Виступ учасників коляди від хати до хати разом з гуртом автентичного співу «Коралі»

14:00 – 14:15 Вертеп «Різдво у Львові»

14:30 – 15:00 Вертепу театру «Мета»

15:00 – 15:15 Дитячий вертеп пані Олександри

8 січня

13:00 – 13:30 Вертеп від церкви Віри, Надії, Любові та їх матері Софії

13:30 – 14:00 Вертеп ГО «Самооборона» (м. Яворів)

14:00 – 14:30 Виступ учасників коляди від хати до хати разом з гуртом автентичного співу «Коралі»

15:00 – 15:40 Вертеп дитячої залізниці

15:50 – 16:05 Вертеп «Ісус Христос наш спаситель»

16:30 – 17:00 Вертеп майстерні «Мистецький простір»

9 січня

13:00 – 13:30 Вертеп Підбузької недільної школи «Різдвяні історії»

13:30 – 14:00 Вертеп «Різдвяна зірка» (Народний музичний театр Погулянка)

14:10 – 14:40 Вертеп дитячої школи мистецтв №5

14:50 – 15:30 Виступ учасників коляди від хати до хати разом з гуртом автентичного співу «Коралі»

15:30 – 16:00 Вертеп театру «Живаго»

16:00 – 16:30 Вертеп театральної студії «Сreative Space»

16:30 – 17:00 Вертеп народного ансамблю пісні і танцю «Черемош» (ЛНУ ім. Івана Франка)