Львів візьме участь у Всеукраїнській Акції миру

Вона відбудеться 1 січня, у понеділок, у Києві

Тут Спільнота святого Егідія і ГО «Молодь за мир» проведе марш «Мир на Землі». Акція приурочена до Всесвітнього дня миру.

До заходу долучаться також осередки у Львові та Івано-Франківську.

Розпочнеться акція о 16:30 біля Домініканського собору (Музейна площа, 1). А вже о 17:00 учасники помоляться за мир в Україні та світі у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11

Додамо, марш «Мир на Землі» – це міжнародна подія, що об’єднає людей у 75 країнах.

Детальніша інформація за телефоном 0675028589 (Юрій Ліфансе), акредитуватись можна за електронною адресою SantEgidio@ukr.net.