У Львові з’явиться 4-метровий «Дерев’янко»

14 січня у Львові відбудеться святкове дійство – презентація велетенської дерев’яної маріонетки для вуличних вистав. 4-метрового дерев’яного чоловічка упродовж минулого року створювали учасники бойових дій. Дерев’янко стане героєм яскравих вуличних вистав в Україні та їздитиме на фестивалі за кордоном, щоб тішити дорослих і малечу. А зараз Дерев’янко постане як «колядник». Колядницьку зірку для нього виготовляє відомий львівський художник, а заразом і бойовий побратим хлопців, Денис Струк.

Дійство-презентацію Дерев’янка разом творитимуть ветерани АТО, діти з прифронтових територій, дитячий хор «Жайвір», гурт «LIRWAK», Derrick & Tonika, DJ Garry Shumoff, який теж воював добровольцем на Сході, та всі люди доброї волі.

Подія відбудеться у рамках свята Твоя зима у Парку.

Місце: Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького

Час: 14 січня

із 12:00 – встановлення Дерев’янка

20:00-23:00 – концерт та оживання Дерев’янка

Символічним стане те, що Дерев’янка спільно презентуватимуть діти зі Станиці Луганської та добровольці, які захищали це місто у 2014-2015 роках. Діти зі Станиці приїдуть до Львова у рамках проекту «Мозаїка» відомої співачки та режисерки Уляни Горбачевської, що цього року створюється спільно з агенцією «АртПоле» за підтримки Благодійного фонду Сергія Жадана. У Львові діти зі Сходу співатимуть колядки та щедрівки разом з дитячим хором «Жайвір». Увечері, після спільного виступу у Храмі бл. Климентія Шептицького, діти зі Сходу та Заходу прийдуть щедрувати та «оживляти» Дерев’янка.

Ця спільна акція та саме створення Дерев’янка ветеранами демонструють, як простими добрими вчинками можна боротися з пропагандою та медійними маніпуляціями. Веселий і щирий Дерев’янко буде приносити радість для дітей, яких не можливо поділити на «східних» і «західних». Його роблять хлопці, до яких не підходять ні штампи «каратєлєй» з російської пропаганди, ні образи «жертв війни» та «неврівноважених революціонерів», які останнім часом поширюються в українських ЗМІ. Надалі Дерев’янко буде своїми вчинками показувати, що основна риса людини – робити добро. Навіть, якщо ця людина зроблена з дерева.

Проект здійснено за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Supported by the Democracy Grants Program of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government.

Про Дерев’янка:

Ідея створення Дерев’янка належить воїну-добровольцю Назару Витрикушу. Ще до війни він розробив креслення маріонетки. Після повернення з війни його мрію допомогли втілити побратими. Спільна праця стала новим досвідом та арт-терапією для ветеранів, які зі створення Дерев’янка розпочинають «Театр вуличної маріонетки». На черзі – розробка сценарію та режисура вуличних вистав. Висота дерев’яного чоловічка – 4,2 м. Вага – 620 кг. Маріонетка пересуватиметься за допомогою телескопічного автонавантажувача, імітацію ходьби виконуватимуть учасники проекту за допомогою спеціальних кріплень. Керувати Дерев’янком одночасно мають 10 хлопців. Це будуть видовищні дійства з музичним супроводом, вигадливими костюмами та залученням глядачів.

Про подальші ідеї:

Після виходу у світ Дерев’янка, команда планує створити Майстерню виробів з дерева, де будуть робити майстер-класи для дітей, виготовляти вуличні меблі для міського простору та робити нових персонажів «Театру вуличної маріонетки» для наступних дійств.

Про проект «Мозаїка»:

«Мозаїка» – це пісенний різдвяний проект львівської співачки та режисерки Уляни Горбачевської. Цього року вона разом з Олею Михайлюк (агенція «АртПоле») двічі побувала у Станиці Луганській зі співочими майстер-класами, в результаті яких сформувався ансамбль з талановитих дітей, котрі колядуватимуть у Львові разом з дитячим хором «Жайвір». Спільний концерт відбудеться 14 січня о 19.00. у храмі бл. Климентія Шептицького (вул. Кривоноса,1).

