У Львові ремонтні роботи проводитимуть у чітко встановлені терміни

Сьогодні, 29 грудня, виконком Львівської міської ради ухвалив, що проведення капітальних робіт за бюджетні кошти та розрахунок за них має відбуватися у чітко встановлені терміни

«Роками ми мали одну й ту ж проблему: через складні підготовчі процедури чимало робіт у місті починалися або пізно восени у негоду, або ж взагалі переносилися. Для прикладу, лише цього року з цієї причини так і не було освоєно близько 300 мільйонів гривень. Відтак робоча група, куди увійшли депутати бюджетної комісії, чиновники, напрацювала спрощений варіант підготовки і проведення капітальних робіт. Виконком підтримав їх», – повідомив учасник робочої групи, керівник фракції «Народний контроль» у Львівській міській раді Валерій Веремчук.

За його словами, відтепер на процедуру погодження ПКД, прийнятття в експлуатацію виконаних об’єктів встановлюватимуться чіткі терміни.

«Звісно, деяким чиновникам доведеться нарешті увімкнути «п’яту» передачу та, замість перекладати місяцями папірці з шухляди в шухляду, почати працювати, щоб вкластися у часові межі. Та головне, що це рішення дозволить розпочинати роботи навесні-влітку та завершувати у вересні-жовтні. Таким чином, встигатимемо упродовж бюджетного року виконувати все заплановане, а ще це має позитивного позначитися на якості ремонтів, будівництв, які виконуватимуться у теплу пору, а не у сніг та дощ. Також це має повернути довіру підприємців, підрядників, які зараз місяцями чекають на оплату за виконануи роботу», – наголосив Веремчук.