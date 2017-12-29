У Львові нагородили переможців конкурсу «Найкраща новорічна вітрина»

До різдвяних і новорічних свят у Львові традиційно прикрашають вітрини, зокрема в центральній частині міста

Тому з 1 до 23 грудня у місті Львові тривав конкурс на найкраще різдвяне декорування вітрин. Усі підприємці, мешканці, власники магазинів, ресторанів, готелів мали змогу задекорувати свої вітрини на різдвяну тематику та подати свою пропозицію в Галицьку району адміністрацію. Сьогодні, 29 грудня, міський голова Львова Андрій Садовий нагородив переможців конкурсу «Найкраща новорічна вітрина».

Львівська міська рада закликала всіх підприємців, які працюють в центральній частині міста, з 1 до 23 грудня декорувати свої вітрини. Результати оцінювала конкурсна комісія, що складається з представників мерії, районної адміністрації, митців нашого міста. Переможців було визначено 25 грудня, а сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий вручив сертифікати переможцям.

Переможцями конкурсу на краще декоровану вітрину стали:

Кондитерська «Під золотою зіркою» (вул. Коперника, 1);

Галерея «Іcon Art» (вул. Вірменська, 26);

Львівська майстерня пряників «Юрашки» (вул. Краківська, 14);

Екомайстерня «Коза Дереза» (вул. Братів Рогатинців, 17).

Кав’ярня «Цукерню» (вул. Староєврейська, 3) – володар гран-прі.

«Ми провели глобальне дослідження і спільно з експертами визначили найкращі вітрини місту Львова. Це дуже важливо, тому що естетика потрібна для мешканців і гостей міста, вони закохуються і це допомагає відчути їм смак нашого міста», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

«У Львові існує щорічна традиція – наприкінці року відзначати найкраще декоровані вітрини. У 2017 році комісію, яка обирає цю вітрину, було обрано таким чином, що ми залучили відомих у Львові митців, дизайнерів, архітекторів. Загалом до участі у конкурсі подалося близько 40 різних пропозицій: різні кав’ярні, кафе, ресторани, магазини, заклади громадського харчування. Серед цих 40 ми вибрали 5 найкращих вітрин, одна з яких є володарем гран-прі. Головним критерієм оцінювання була атмосферність новорічно-різдвяних свят», – зазначив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.