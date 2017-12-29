У Дрогобицькому районі вручили ключі від двох квартир дітям-сиротам

Про це інформує Дрогобицька районна державна адміністрація.

До відремонтованого приміщення трьохкімнатної квартири, де проживатиме четверо дітей з родини Голяків, сьогодні прийшли привітати дітей голова райдержадміністрації Володимир Шутко, голова районної ради Михайло Сікора, заступник голови РДА Іван Мізерник, заступник голови райради Володимир Стецівка, сільський голова села Попелі, де народилися діти, Тарас Біликівський, начальник служби у справах дітей Ольга Солтис, сусіди.

Освятив приміщення отець Андрій Безушко, який побажав молодим господарям миру та злагоди в новому помешканні, а всім, хто долучився до цієї гарної події радості, успіхів та благополуччя, адже творити добро – покликання кожної людини.

Вручення ключів мало відбутися ще на Миколая, але було вирішено не поспішати, щоб провести необхідні ремонтні роботи. До речі, завдяки допомозі Дрогобицької міської влади було проведено ремонт під’їзду будинку на вул. Грушевського, у якому розміщена куплена квартира. До ремонту долучилися Дрогобицька РДА й райрада.

Сьогодні ж у райдержадміністрації були вручені ключі, уродженцю Дрогобицького району, який навчається в Червоноградській школі-інтернаті Володимиру Пігуту. Для нього придбали житло в Червонограді. Окрім керівників району, працівників райдержадміністрації та районної ради з такою подією Володимира Пігута привітав єпископ Самбірсько-Дрогобицький, владика Ярослав Приріз, він побажав йому, щоб Господь дарував щастя, добробут та побільше гарних подій у житті.

Квартири було придбано за кошти обласного, районного та сільських бюджетів у рамках реалізації обласної та районної Програм забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки. Загалом на купівлю було затрачено 937 тис. грн., з них 530 700 грн. з обласного бюджету, 90 000 грн. – з районного та 316 300 грн. – з сільських бюджетів.