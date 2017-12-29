Теми-меми 2017

№3

“Бронзу” нашого хіт-параду вибороли пригоди авіакомпанії Ryanair в Україні.

пригоди Ryanair на українському ринку pic.twitter.com/Suyfd4Y8bJ — новорічний смаколик (@vitryak) July 11, 2017

Ірландський лоукостер “пролетів” над львівським аеропортом, як фанера над Парижем.



Найбільша європейська лоукост-компанія в Україні планувала запровадити 11 нових маршрутів: 4- з київського “Борисполя” і 7 – з Львівського аеропорту імені Данила Галицького. Охочі дістатися зі Львова повітрям до Кракова, Будапешта, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Ейндховена чи Лондона за небачено низькою для Україні ціною – 20 євро, вже масово скуповували квитки. Але…

У липні компанія скасувала запланований вихід на український ринок.



Причина – конфлікт з керівництвом київського “Борисполя”.

Первый рейс Ryanair в Украине. pic.twitter.com/WybsHzp0lD — Krus (@IamKrus) July 10, 2017

Ryanair заявив, що “Бориспіль” став на бік авіакомпаній з високими тарифами.

Ryanair захотіли?

Гімна вам на лопаті, а не Ryanair.

Коли ж ви зрозумієте, що польотам на МАУ тупо нема альтернативи?! — Антон ОХайогодзаимас (@antonohaio) July 10, 2017

Ryanair виключили з БПП — Syhivskiy (@shvskiy) July 10, 2017

Громадськість запідозрила, що таким чином влада захистила інтереси олігарха Коломойського, адже його МАУ – фактичний монополіст з авіаперевезень в Україні.

Діар пессенджерс, тейк йо сіт енд енджой зе флайт ту дніщє.https://t.co/GIbuJA6qOD — Йстп (@yostap) July 10, 2017

Користувачі соцмереж пропонували альтернативу Ryanair,



… і закликали до відповіді генерального директора “Борисполя” Павла Рябікіна.



Рябікін парирував, мовляв, Ryanair шантажував “Бориспіль” непомірно великими преференціями, які можуть завдавати аеропорту двох мільярдів гривень щорічних збитків.

Так же стало известно, что #Ryanair требовал от украинской стороны ежедневные жертвоприношения в виде распятых на КДП младенцев — Rig Sec (@Rigsector) July 11, 2017

Сихів готовий підписати договір з Ryanair на його умовах!

Правда в нас аеропорта нема — Syhivskiy (@shvskiy) July 10, 2017

Може, авіакомпанія завдавала б збитків, а може, й ні – сьогодні про це можна хіба що вангувати.

Якщо ж говорити про результати цієї ситуації… Після гучного скандалу, луна від якого пронеслася усім світом, прем’єр-міністр Володимир Гройсман урочисто заявив: “Аби не страждав український пасажир”, Україна поновить переговори з Ryanair, а оцінку скандальним переговорам дасть НАБУ та Антимонопольний комітет. Минуло півроку, але пасажир досі страждає, поновлення переговорів поки що не надто успішне, висновків ніхто не бачив, а інші лоукостери не поспішають підкорювати українське небо – і наразі це єдиний доконаний факт.

№2

Видовищний прорив Міхеїла Саакашвілі через польсько-український кордон у Шегинях забезпечив йому другу сходинку.

Гучне повернення політика з Польщі в Україну стало топ-темою вересня.

Смертні українці чекали на цю подію з цікавістю, а деякі владні маргінали з надією… підвищити свій рейтинг.





Саакашвілі довго не міг визначитися із часом, місцем та засобом перетину українсько-польського кордону…

… тож користувачі соцмереж не втомлювалися моделювати феєричне повернення…





Але реальність перевершила найсміливіші очікування. Шоу Саакашвілі на кордоні порвало на шматки телерейтинги і залишило далеко позаду навіть “Зважені вагітні у 16, які соромляться свого тіла, тому що вибрали холостяка наосліп”.

Незаконний перетин кордону? Прорив? Ні! Саакашвілі називає це дійство “проносом”. Мовляв, люди, не питаючи, взяли його на руки і, як молодий молоду, пронесли через поріг-кордон (а от чи була перша шлюбна ніч після цього – історії досі не відомо).

№1

З великим відривом від конкурентів лавровий вінок переможця і заслужене перше місце нашого рейтингу отримує… тема сміття.

Упродовж року львівське сміття надихало митців…

… мало всі шанси стати логотипом міста…

… навіть створило власний аккаунт у Twitter під гаслом “Не тільки під вашими вікнами, але тепер ще й у твітері! Львівське сміття всюди!” і вело активне мережеве життя.

Щоб перемогти сміття, треба думати, як сміття.

Щоб думати як сміття, треба їсти сміття.

Андрій Іванович, Олег Михайлович, смачного! — Львівське сміття (@lvivtrash) January 27, 2017

Також на повну йде підготовка фестивалю «Львівське сміття». Про дату оголосимо пізніше. pic.twitter.com/81Xtp43he2 — Львівське сміття (@lvivtrash) January 24, 2017

Міська влада хоч активно намагалася, проте тривалий час не могла вирішити проблему, яка з кожним новим дне ризикувала перерости в екологічну катастрофу.



Що ближче до літа – то насиченішим у місті ставав аромат помийки, гори відходів росли, здобували піки, а деякі з них навіть мали амбіції сягнути хмар.

Львівському сміттю не було на кого покластися, тож воно неодноразово самостійно приймало рішення про нелегальну міграцію.



Сліди його незаконного перебування знаходили по всій Україна: від Луцька до Маріуполя,

… проте…

Куди мене не вези, я все одно повертаюся додому! https://t.co/vxlihAk8Cs — Львівське сміття (@lvivtrash) January 24, 2017

Тож міська влада розглядала усі, навіть неймовірні та фантастичні, ідеї утилізації відходів.

У березні запалена уява борців зі сміттєчосами запропонувала перетворити прості продукти життєдіяльності львів’ян на радіоактивні.

“Сміттєчоси”- хмарочоси з відходів (ЛГ).

“У Чорнобильській зоні треба зробити резервний полігон для країни, який має бути на екстремальні випадки, щоб він працював, – пропонував Садовий. – Я готовий це співфінансувати, як міський голова, коштами громади міста Львова”. Щоправда, згодом Андрій Іванович визнав цю ідею занадто екстравагантною та емоційною. Але маховик суспільної фантазії було годі спинити.

А чому б не поділитися проблемою зі столицею? – подумав мер Львова у червні і домовився із Віталієм Кличком про те, що 35% сміття зі Львова (а це близько 220 тонн щодня) будуть вивозити на Київський сміттєспалювальний завод.

“Я дякую меру Києва за простягнуту руку допомоги і прошу київську громаду про підтримку цього рішення”, – казав Андрій Іванович. Проте київська громада не розділила його ідеї, зауваживши, що в Києві вистачає бруду і без львівського сміття.

Натомість небайдужі кияни наперебій пропонувати альтернативні варіанти утилізації відходів.

Сміттєве питання, хоч і зменшило градус напруги через тимчасові рішення, проте повноцінної відповіді на нього досі немає, тож у найближчому майбутньому можна прогнозувати ескалацію конфлікту “Львів vs сміття”.