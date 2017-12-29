Протягом тижня у Львові пограбували 3 дитсадки

Два із них у Франківському районі та один у Личаківському

Постраждали дошкільні навчальні заклади №134, 153, і 45. Грабіжники викрали звідти техніку.

«Впродовж останніх півроку спостерігається велика кількість випадків крадіжок у школах і садочках нашого міста. Так, за останній тиждень було пограбовано три дошкільних навчальних заклади. Це 134, 153 і 45 садки. Як правило, цікавлять грабіжників комп’ютери і телевізори, які є у групових приміщеннях. До прикладу, сьогодні вночі із 45 садка викрали два монітори і плату від процесора», – сказала начальник управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Нагадаємо, для посилення охорони у садках і школах Львова встановлюватимуть камери спостереження.