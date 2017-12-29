Новий рік без салютів

Міська рада нагадує: у Львові використовувати піротехніку під час новорічно-різдвяних свят заборонено

Салюти та феєрверки не дозволяють реалізовувати та купувати. Також просять львів’ян бути дуже обережними. Оскільки найбільше пожеж, травм та опіків стається саме під час свят.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує особливу увагу звернути на встановлення ялинок.

Щоб уникнути пожежі, необхідно:

– в жодному разі не залишати сірники, запальнички тощо у легкодоступних для дітей місцях, не дозволяти дітям бавитися з ними;

– не залишати без нагляду ввімкненими газові та електричні прилади;

– бути обережними під час поводження з відкритим вогнем та не використовувати для розпалення печей легкозаймисті речовини.

Якщо ж загоряння трапилось, негайно викликайте пожежно-рятувальну службу за телефоном «101».