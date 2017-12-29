На Старосамбірщині відбулася щорічна українсько-польська акція «Миколай без кордонів»

У четвер, 28 грудня, відбувся спільний українсько-польський транскордонний захід «Миколай без кордонів» на території Старосамбірського району Львівської області

До залізничної станції «Нижанковичі» Старосамбірського району з м. Перемишля, Республіка Польща, прибула дрезина з подарунками для понад 300 українських дітей загиблих Героїв антитерористичної операції на сході України; дітей, батьки яких служать у зоні АТО; дітей з особливими потребами; дітей польського походження, дітей та учнів 1- 4 класів школи в смт Нижанковичах Старосамбірського району.

Ця акція покликана нівелювати бар’єри по обидва боки кордону, а також сприяти налагодженню добросусідських відносин у прикордонному регіоні та розвитку транскордонного співробітництва.

Успішне прибуття дрезини відбулося завдяки проведеній у 2016 році акції «Перша залізнична Бещадська Сикиризада», коли закинуту 22 роки тому колію очистили від дерев і кущів, і нею поїхав перший невеликий ремонтний поїзд.

У приміщенні школи Нижанковичах відбулося театралізоване дійство для наймолодших учасників акції та урочисте вручення подарунків.