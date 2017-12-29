Місто придбає пральну машинку для Військово-медичного клінічного центру Держприкордонслужби

КП «Адміністративно-технічне управління» ЛМР закупить і безоплатно передасть Військово-медичному клінічному центру м. Львова Державної прикордонної служби України пральну машину. Відповідне рішення ухвалив сьогодні виконавчий комітет Львівської міськради.

«Щоб забезпечити не лише комфортний процес лікування учасників АТО, а й комфортне перебування у шпиталі, ми придбаємо професійну пральну машину на 25 кг і передамо її у безоплатне користування. Адже там лікуються наші учасники АТО», – зазначила в.о. керівника КП «Адміністративно-технічне управління» Наталія Сеньків.