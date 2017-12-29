Чергові бригади комунальних підприємств Львова працюватимуть у вихідні

У зв’язку з вихідними днями з нагоди Нового року, з 30 грудня по 1 січня, у Львові працюватимуть чергові бригади комунальних підприємств ЛМКП «Львівтеплоенерго», ЛКП «Залізничнетеплоенерго», ЛМКП «Львівводоканал»

«ЛМКП «Львівтеплоенерго» працюватиме у звичному режимі, здійснюючи подачу гарячої води споживачам. У разі виникнення аварійних ситуацій, а ми сподіваємося, таких не буде, їх оперативно усуватимуть. Телефон нашої диспетчерської працює цілодобово, тому кожен може туди звернутися за номером 15-85», – розповіли у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Також цілодобово працюватиме аварійно-диспетчерська служба ЛКП «Залізничнетеплоенерго». У разі необхідності можна звертатися за номером тел.: 292-01-87.

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал» у святкові та вихідні дні на підприємстві працюватимуть виробничо-технічні підрозділи, які стежитимуть за стабільною подачею водопостачання, а працівники лабораторії перевірятимуть якість питної води.

«У разі виникнення аварійних ситуацій їх оперативно усуватимуть чергові бригади. Телефон нашої диспетчерської працює цілодобово, тому кожен львів’янин може туди звернутися по допомогу та інформацію за номером 15-51 або 276-20-50. Інформація про аварійні відімкнення водопостачання оперативно розміщується на офіційному веб-сайті підприємства lvivvodokanal.com.ua та на порталі «Гарячої лінії міста» 1580.lviv.ua», – розповіли у відділі зв’язків з громадськістю ЛМКП «Львівводоканал».

Також у кожному районі міста чергуватиме снігоприбиральна техніка ШРП.