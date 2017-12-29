33-річну киянку затримали у Львові на крадіжці 220 «кіндерів»

Учора близько 16.30 в одному з гіпермаркетів, що по вулиці Б.Хмельницького у Львові,було викрито 33-річну громадянку, мешканку Києва, яка викрала в торговому залі 220 шоколадних яєць-іграшок Kinder Сюрприз на суму понад сім тисяч гривень. На місці громадянку затримав працівник поліції Управління поліції охорони у Львівській області.

За таке правопорушення передбачена кримінальна відповідальність, що карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, – нагадали в управлінні поліції охорони у Львівській області.