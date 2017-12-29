11 фільмів для новорічного настрою

Старий Новий рік ∕ New Year’s Eve

Рік: 2011

Країна: США

Режисер: Гаррі Маршалл

У ролях: Холлі Беррі, Джесіка Біл, Джон Бон Джові, Ебігейл Бреслін, Лудакріс, Роберт Де Ніро, Джош Дюамель, Зак Ефрон, Гектор Елізондо, Кетрін Хайгл та ін.

Нью-Йорк – місто великих змін, безмежних можливостей і різноманітних людей. У вирі днів не кожному вдається розглянути і зловити свій щасливий випадок. Кілька мешканців великого міста, героїв фільму, перед новорічними святами проходять важливі етапи у своїх життях.

У Кіма Дойла не вдається знайти спільну мову з донькою, яка хоче зустріти свято зі своїм хлопцем в компанії друзів. Ренді, ілюстратор коміксів, який ненавидить новорічні свята через розставання з дівчиною, застряє в ліфті з співачкою Елізою. Це випадкове знайомство допомагає молодим людям подивитися на своє життя під іншим ракурсом. У цей час Стен Харріс, чоловік, що вмирає від онкології, бажає ще хоч раз відчути чарівний настрій і зустріти свято.

Одна з нью-йоркських лікарень обіцяє першій народженій у новому році дитині подарувати 25 тисяч доларів. Дві вагітні жінки зі своїми чоловіками жадають отримати цю суму. Лікар проти цього безумства. А ось майбутні батьки, здається, хочуть поборотися.

Усім цим абсолютно різним людям випаде нагода переосмислити життєві цінності і зробити певні висновки.

Ноель ∕ Noel

Рік: 2004

Країна: США, Канада

Режисер: Чез Палмінтері

У ролях: Пенелопа Крус, Сьюзан Сарандон, Пол Уокер, Робін Вільямс та ін.

Різдво у Нью-Йорку — найчудовіша пора року. По місту запалюють вогні тисяч різдвяних ялинок, які створюють відчуття спокою і щастя. Але для деяких людей цього мало, вони чекають чогось неймовірного, казкового, щоб відволіктися від повсякденних проблем і турбот.

Перед нами долі абсолютно різних людей, як за віком, так і за професіями. Але всіх їх об’єднує одне – в Різдво вони з тих чи інших причин можуть залишитися зовсім одні. Чарівна сорокарічна жінка – Роуз Коллінз, що редагує книги, все життя доглядає за своїми батьками. Спочатку вона доглядала за старим батьком, тепер прийшла черга доглядати за матір’ю, їй зовсім ніколи знайомитися з чоловіками.

Пристрасна красуня Ніна Васкез та її наречений поліцейський Майк Райлі розривають заручини, бо Ніні вже не до снаги терпіти його божевільні ревнощі. Арті, який упевнений, що в Майка вселився дух його покійної дружини, невпинно переслідує молодого поліцейського. Чоловік на ім’я Джулс, який мріє, щось собі заподіяти, щоб потрапити в лікарню і там відсвяткувати Різдво, як колись у дитинстві.

Ці й інші герої фільму «Ноель» обов’язково зіткнутися один з одним, а заодно – з різдвяним дивом, яке для кожного з них уже приготував власний ангел-охоронець…

Щоденник Бріджит Джонс ∕ Bridget Jones’s Diary

Рік: 2001

Країна: Великобританія, Франція, США, Ірландія

Режисер: Шерон Магуайр

У ролях: Рене Зеллвегер, Х’ю Грант, Колін Ферт, Джемма Джонс, Джим Бродбент та ін.

Зворушлива і добра романтична комедія, яка вже стала класикою жанру і прославила актрису Рене Зеллвегер. Фільм знятий за мотивами однойменного роману Хелен Філдінг і підкуповує своєю непідробною щирістю. Бріджит Джонс – самотня дівчина за тридцять, яка працює у видавництві. Вирішивши нарешті налагодити своє особисте і професійне життя, Бріджит починає вести щоденник, куди буде записувати свої перемоги і поразки.

Насамперед вона має намір схуднути на кілька кілограмів, а потім знайти кохання всього свого життя. Батьки наполегливо зводять Бріджит з Марком, сором’язливим сином своїх сусідів, але дівчина вже без пам’яті закохалася в свого нового боса, чарівного негідника Деніела Клівера. Тільки Бріджит варто було повірити, що її особиста казка розпочалася, як все, включаючи і новий роман, летить коту під хвіст…

До речі, у 2004 році вийшов сиквел «Бріджит Джонс: Грані розумного», також знятий за книгою Хелен Філдінг. І головне – пам’ятати: «Спосіб життя Бріджит Джонс небезпечний для вашого здоров’я».

Поки ти спав ∕ While You Were Sleeping

Рік: 1995

Країна: США

Режисер: Джон Тертлтауб

У ролях: Сандра Баллок, Біл Пулмен, Пітер Галахер, Пітер Бойл, Джек Варден, та ін.

Молода самотня жінка Люсі працює диспетчером чиказької електрички. Особистого життя в Люсі немає через природну скромність і комплекси, вдома її чекає лише кіт. Щоранку вона бачить красивого чоловіка, але не наважується з ним познайомитися. Одного разу, напередодні Різдва, Люсі рятує життя гарному незнайомцю і, сама того не бажаючи, стає частиною його життя. Красунчик Пітер потрапляє в лікарню та впадає в кому, і тепер Люсі може цілими днями милуватися ним.

Однак, за безглуздим непорозумінням, родичі Пітера сприймають Люсі за його наречену і радо запрошують її відсвяткувати Різдво в колі сім’ї. У будинку сімейства Каллахан доля зводить Люсі з братом красеня Джеком, до якого вона прив’язується і врешті закохується. Тепер перед Люсі стоїть непросте завдання: кого з братів вибрати – красивого Пітера чи Джека, з яким їй так добре і легко?

Пінгвіни містера Поппера ∕ Mr. Popper’s Penguins

Рік: 2011

Країна: США

Режисер: Марк Уотерс

У ролях: Джим Керрі, Карла Гуджино, Анджела Ленсбері, Офелія Ловібонд, та ін.

Батько-полярник залишає своєму синові дивний спадок – пінгвіна. Спадкоємець відправляє його назад, після чого отримує … ще п’ять антарктичних пташок. Що з ними робити, він не знає, а тут ще й в особистому житті, і на роботі повна невдача. Герою не вдається виконати завдання на роботі – переконати одну стареньку продати свій ресторан, дружина з ним розлучається, а з дітьми він ніяк не може знайти спільної мови. Треба терміново щось робити.

Щоб досягти своєї мети, він вирішує, що треба підучитися зачаровувати людей. Для цього мириться з дружиною і намагається стати зразковим батьком для своїх дітей. А допомагають в цьому … ті самі пінгвіни, що звалилися на нього у вигляді спадщини. Заради них Том тимчасово кидає бізнес і перетворює квартиру на справжню холодильну камеру, чим викликає невдоволення сусідів. Але це тільки початок. Пінгвіни теж дуже примхливі, проте всі як один буквально закохуються в Поппера. Особливо їм подобаються старі комедії за участю Чарлі Чапліна…

Фільм «Пінгвіни містера Поппера» знято за мотивами твору подружжя Атуотер, написаного в далекому вже 1938 році.

Ласкаво просимо, або Сусідам вхід заборонений ∕ Deck the Halls

Рік: 2006

Країна: США

Режисер: Джон Уайтселл

У ролях: Денні Де Віто, Метью Бродерік, Крістін Девіс, та ін.

Стів Фінч – типовий «містер Різдво»: він завжди прикрашає будинок в кращих традиціях, змушує родину брати участь у приготуваннях і не готовий поступатися пальмою першості в питаннях святкування головного зимового торжества нікому.

Раптово у Стіва з’являється такий же націлений на успіх і увагу сусід – Бадді Холл. Напередодні Різдва його доньки повідомляють, що їхнього будинку не видно з супутника і він скромніших розмірів, аніж житло Фінча, а це зводить Бадді з розуму. Хол вирішує стати більш помітним, тому намагається в усьому перевершити Стіва. Знайомство швидко переростає в суперництво, а потім і в справжню війну.

Поки дружини героїв налагоджують контакт, чоловікам ніколи нудьгувати: потрібно роздобути найдовшу і яскраву гірлянду, перетворити коней на оленів Санти, вибрати вражаючу ялинку і влаштувати феєрверк, від якого затремтить земля.

Стів і Бадді не здаються, навіть коли це підказують їм близькі та здоровий глузд…

Сім’я напрокат ∕ Borrowed Hearts

Рік: 1997

Країна: США, Канада

Режисер: Тед Котчефф

У ролях: Рома Дауні, Ерік МакКормак, Шоун Томпсон, Джанет Бейлі, та ін.

Сем Поул – багатий та успішний бізнесмен, справжній трудоголік. Він насолоджується жінками і змінює їх як рукавички. Одного разу один із потенційних впливових клієнтів сказав, що вважає Сема ідеальним сім’янином. Тепер бідоласі доведеться знайти людей, які погодяться зіграти роль його сім’ї на деякий час, щоб він не втратив важливого клієнта. Випадок зіштовхує Сема з чудовою семирічною Зої Рассел і її матір’ю-одиначкою Кетлін, яка працює на його ж заводі. Жінці пропонують значну суму грошей за те, щоб вони з донькою зіграли роль сім’ї Сема. Кетлін не в захваті від цієї ідеї, але їй доводиться погодитися через брак коштів. Але трапляється непередбачене: багатий клієнт вирішує затриматися в будинку Сема і погостювати в нього тижнів зо два.

Листи до М ∕ Listy do M

Рік: 2011

Країна: Польща

Режисер: Мітя Окорн

У ролях: Мацей Штур, Рома Гонсьоровська, Агнешка Дигант

Польська різдвяна комедія розповідає про дива, що трапляються в житті головних героїв. Самотні закохуються, сироти знаходять батьків, мізантропи — друзів, самогубці починають нове життя, а циніки перетворюються на романтиків.

Миколай – успішний діджей на радіо. На ефір до нього часто телефонують для того, щоб поділитися своїми проблемами. Миколай втішає і підтримує всіх, але тільки для себе втіхи не може знайти. Вже котрий рік Миколай святкує Різдво в радіостудії, а його син Костек – вдома із магнітофоном, котрий налаштований на радіо татка. Цього разу до нього зателефонувала дівчина Доріс, яка поскаржилася на самотність. Він розповів цікаву історію про кохання. А потім зустрів її на вулиці. І так кілька разів – доти, аж поки Доріс випадково не потрапила до нього додому, де Костек умовляє її лишитися відсвяткувати і дочекатися тата.

Двадцять дев’ята вулиця ∕ 29th Street

Рік: 1991

Країна: Японія, США

Режисер: Джордж Галло

У ролях: Денні Аєлло, Ентоні ЛаПалья, Лейні Казан, Френк Пеше, та ін.

Френк Пеше – неймовірно щаслива людина. Одного разу він купує лотерейний квиток і виявляється переможцем різдвяної лотереї. Однак замість того, щоб урочисто отримати виграш – кілька мільйонів доларів, він потрапляє в поліцію за те, що зірвався на місцевого священика.

Після цього всю різдвяну ніч, перебуваючи в поліцейській дільниці, він розповідає історію свого життя…

Сім’янин / The Family Man

Рік: 2000

Країна: США

Режисер: Бретт Ретнер

У ролях: Ніколас Кейдж, Теа Леоні, Джеремі Півен та ін.

Що б ви обрали: бути президентом великої інвестиційної компанії, жити в розкішній квартирі вартістю в мільярд доларів, їздити останньою моделлю Ferrari й одночасно бути холостяком, чи працювати продавцем автошин у «Великого Еда», купувати одяг у супермаркеті і пересуватися рідним передмістям на місткому й ще не дуже старому мінівені?

Не поспішайте з відповіддю, адже недарма доля в особі «обдовбаного» чорношкірого Діда Мороза надає Джеку шанс спробувати обидва варіанти. І, повірте, попри велику кількість комічних ситуацій, які тепер є невід’ємною частиною його життя, Джека чекає тяжкий вибір.

Діти напрокат ∕ Rent-a-Kid

Рік: 1995

Країна: Канада, США

Режисер: Фред Гербер

У ролях: Леслі Нільсен, Крістофер Ллойд, Метт МакКой, Шеррі Міллер та ін.

На різдвяні канікули директор дитячого будинку вирішує взяти заслужену відпустку і поїхати на відпочинок. Його батько є власником невеликої фірми з прокату речей колишнього користування. Директор просить свого батька, щоб він на час його відсутності замінив його в дитячому будинку. Коли батько погодився побути в ролі директора, то його навички з прокату стали в нагоді. Він бере на себе управління дитячим будинком, але тепер здає напрокат не речі, а дітей із дитячого будинку…