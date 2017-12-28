Згадати все: Львівщина-2017 в ілюстраціях (ч. 3)

Вересень

7-річна Ніколь Князєва, у межах Steel Workout Show, яке відбулося у Львові, встановила новий світовий рекорд! Дівчинка отримала першість із силового підтягування. Вправу вона виконала 80 разів, а це вдвічі більше від попереднього результату.

Steel Workout Show – це тур містами України, який має на меті популяризувати здоровий спосіб життя, демонструючи наочний приклад “вуличних” спортсменів зі світовими іменами.

За особливі досягнення молоді у розбудові країни Кабінет Міністрів нагородив 20 українців, які навчають молодь у патріотичному дусі, розвивають волонтерський рух та допомагають армії й військовим формуванням, котрі боронять країну на Сході. Серед лауреатів Премії є двоє представників львівської області: військовий капелан УГКЦ Стрийської єпархії Ростислав Височан та доцент факультету міжнародних відносин університету імені Івана Франка Софія Федина.

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка посів першу сходинку у рейтингу загальноосвітніх шкіл України за підсумками ЗНО 2017 року. Заклад набрав 167,2 рейтингового балу. Загалом за результатами ЗНО до ТОП-200 найкращих шкіл України увійшли 20 загальноосвітніх навчальних закладів Львова та області.

Жовтень

Львівський стрітартер Сергій Радкевич став переможцем столичного конкурсу “Prosto Art”. У конкурсі змагалися шість талановитих митців з різних куточків України. Особливістю цього конкурсу був доволі незвичний для вуличного мистецтва об’єкт, із яким працювали художники, – бойлер.

Призером київського фестивалю соціальної реклами “Molodiya Festival” став ролик для ЛКП “Лев” львівського продакшну “Young&Hungry”.

29 жовтня учасник львівського півмарафона GRAND PRIX LVIV HALF MARATHON 2017 Володимир Сковородка встановив національний рекорд України. Він став першим спортсменом, який пробіг 21 кілометр у повному екіпіруванні пожежника, вага якого 17,5 кілограмів! Сковородка фінішував з часом 2:14:53.

До речі, у Львові півмарафон проводили вже вдруге. Цього року серед 2 250 бігунів із 25 країн світу найшвидшим став львів’янин Тарас Сало.

Листопад

5 листопада в бельгійському Генті завершився щорічний Міжнародний турнір “Happy Cup”, на якому львівська гімнастка Христина Погранична завоювала 5 золотих медалей!

Вокалісти львівської акапельної формації “Піккардійська Терція”: Володимир Якимець, Славко Нудик, Роман Турянин, Богдан Богач, Андрій Капраль і Андрій Шавала, – отримали звання Заслужених артистів України.

24 листопада Національний банк України разом із Національним комітетом спорту інвалідів України презентували пам’ятну монету “XV літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро”. На іграх 2016-го року паралімпійська збірна України стала сенсацією, адже виборола рекордну для себе кількість нагород різного ґатунку та здобула третє місце у загальнокомандному заліку. У скарбничці збірної – 117 медалей, з них 41 “золота”, а чемпіон ігор з настільного тенісу, львів’янин Віктор Дідух, став прототипом зображення на пам’ятній монеті.

Грудень

Військовий капелан зі Львова, отець Андрій Хомишин, від Головнокомандувача ЗСУ отримав нагороду “За заслуги перед Збройними Силами України”.

XVII Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який усі охочі писали у День української писемності та мови, без помилок написали 124 людини, 27 з яких із Львівщини, і це найкращий результат. Друге місце посіла Київщина, в неї 22 бездоганні роботи.

Україна, разом з Італією, Австрією, Німеччиною та Швецією, вперше потрапила у ТОП-5 країн, в яких… найкраще обсмажують каву. На світовому чемпіонаті World Coffee Roasting Championship 2017, який цього річ приймало китайське місто Гуанчжоу, високий статус для України виборола Юлія Сайчук – баріста зі Львова. До слова, Юлія – чемпіонка України з обсмажування кави.

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