У рейтингу районів Львівщини лідирують Кам’янка-Бузький, Городоцький і Пустомитівський

Такі результати оприлюднили сьогодні, 28 грудня, під час наради голови Львівської ОДА Олега Синютки з головами РДА та міськими головами міст обласного значення

За словами директора департаменту економічної політики Львівської ОДА Романа Филипіва, аутсайдерами в цьому рейтингу стали Старосамбірський, Турківський і Дрогобицький райони.

Серед міст обласного значення рейтинг очолює Львів і Моршин, останні місця посіли Борислав та Червоноград.

Як зазначив Роман Филипів, серед основних критеріїв у роботі райдержадміністрацій та міських виконкомів, на основі яких сформовано рейтинг, є фінансові показники, робота промислової галузі, охорони-здоров’я, житлово-комунального господарства, дошкільна та позашкільна освіта, демографічні показники, доходи населення, якість освіти.