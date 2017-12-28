Наступного року подорожчає електрика

Такі плани озвучила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Подорожчання, імовірно, буде на 16% і відбуватиметься у два етапи, повідомляє ТВІ.

З 1 січня вартість електрики зросте на 9,5%, з 1 квітня – ще на 6,1%.

Нагадаємо, з 1 серпня 2017 року НКРЕКП прийняла нову методику формування тарифів на електричну та (або) теплову енергію.

А вже у вересні 2017 року голова НКРЕКП Дмитро Вовк розповів, що тарифи на електроенергію в Україні є найнижчими у Європі.