У Львові нетверезий батько напав на працівника відділу у справах дітей

Сьогодні на вулиці Грінченка батько дитини, яку близько року тому відібрали від батьків без позбавлення батьківських прав, напав на працівника відділу у справах дітей

Працівник відділу у справах дітей, за його словами, задля самооборони скористався травматичним пістолетом, на який має всі необхідні дозвільні документи. ро це повідомили у Службі у справах дітей міста.

Сьогодні працівник відділу у справах дітей Шевченківського району прийшов у помешкання на вул. Грінченка, де проживає сім’я, в якої 24.11.2016 відібрали хлопчика 4 років без позбавлення батьків батьківських прав. Причина – неналежне виконання батьківських обов’язків.

«Орган опіки та піклування надав дозвіл матері на те, щоб вона мала можливість забирати дитину додому на вихідні та святкові дні. Сьогодні стало відомо, що батьки не повернули дитину в заклад. Працівник прийшов з’ясувати, що сталося. Двері відчинила мама дитини й повідомила, що чоловік її лупцює, вона в синцях і навіть не може вийти на вулицю. Зайшли в хату: на підлозі лежав п’яний чоловік. Працівник відділу у справах дітей запропонував одягатися, щоб відвезти дитину в дитячий заклад. Раптом батько дитини в стані очевидного алкогольного сп’яніння встав з підлоги і вдарив працівника по голові. Той упав, а чоловік ще й ударив його ногою по голові. Тоді працівник відділу у справах дітей вирвався в коридор і вистрелив у повітря з травматичної зброї. Але чоловік продовжив нападати, як наслідок – отримав поранення у живіт і в ногу», – розповіли в Службі у справах дітей міста.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Наскільки відомо, мама вже дала покази, які свідчать, що працівник відділу у справах дітей діяв з метою самооборони. Тривають слідчо-оперативні дії.

Дитину інші працівники доправили в дитячий заклад.