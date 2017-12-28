«ТОП-6» порушень митних правил у 2017 році

ГУ ДФС у Львівській області оприлюднило інформацію про найгучніші порушення митних правил упродовж року, що минає

Від початку 2017 року працівники митниці склали 6 629 протоколів про порушення митних правил на загальну суму понад 150,5 млн грн.

Валюта

Під час поглибленого огляду легкового автомобіля працівники митниці виявили 110 000 фунтів стерлінгів та 395 750 польських злотих. Їх намагався вивезти до Республіки Польщі громадянин України. Фунти стерлінгів він приховав у двох пластикових коробках з-під цукерок, а злоті – в сумці під особистими речами.

Загалом упродовж року працівники митниці зафіксували 16 випадків незаконного переміщеня валюти на загальну суму майже 20 млн грн.

Наркотичні засоби

У пункті пропуску «Рава-Руська» у напрямку на в’їзд в Україну в автомобілі «Мерседес» молдовської реєстрації, який переміщувався на лафеті, із залученням службового собаки було виявлено 143 брикети з гашишем загальною вагою 58 кг 547 г.

Зброя

Під час митного контролю поштового відправлення, яке надійшло в Україну, працівники митниці виявили три стволи калібру 308 WIN, 11 стволів калібру 9 мм, затворні рами до пістолета «Глок» та ствольні коробки до автоматичних гвинтівок. Загалом цього року зафіксовано 98 випадків незаконного переміщення зброї та боєприпасів.

Бурштин

Майже 106 кілограмів сонячного каміння намагались перевезти у мішках серед паливних гранул через пункт пропуску «Краковець». Водій вантажного автомобіля, згідно з товаросупровідними документами, переміщував у Чехію 21 300 кг паливних гранул. Під час поглибленого огляду транспортного засобу митники в окремих мішках виявили необроблене каміння неправильної форми, різних розмірів, жовтого та коричневого кольору різних відтінків.

Загалом цього року виявлено 15 випадків незаконного переміщення бурштину вагою 1 264 кг.

Цигарки

23 020 пачок цигарок із фільтром митники знайшли у 22 біг-бегах серед деревного вугілля. Їх було обгорнуто поліетиленовою плівкою і оброблено поліпропіленовою пінкою зовні чорного кольору, замаскувавши так під деревне вугілля, яке перевозили до Німеччини. Відправником було зазначено фізичну особу підприємця (ФОП) з Дніпропетровщини.

Загалом зафіксовано 307 випадків переміщення тютюнових виробів, вилучено понад 180 тис. пачок цигарок на загальну суму майже 3 млн грн.

Історичні та культурні цінності

У квітні цього року в пункті пропуску «Краковець – Корчова» працівники митниці в багажному відділенні рейсового автобуса в картонних коробках виявили 10 незадекларованих за встановленою формою предметів. Серед них була ікона виконана на дерев’яній основі, ікони з металу коричневого та жовтого кольорів та ще п’ять порцелянових статуеток. Експерти встановили, що ікона на дерев’яній основі – «Святий Миколай Чудотворець» – зразок російського іконопису XIX ст., має історичну і мистецьку цінність. Всі п’ять статуеток – виробництва відомої фірми «Ens Karl», зареєстрованої у німецькому торговому реєстрі 1919 року. Вони датуються 50-ми роками ХХ століття і мають антикварну цінність.