Східний гороскоп на 2018 рік

За східним календарем наступний рік буде роком Жовтого Собаки. У повні права він вступить з 16 лютого. За прогнозами астрологів, 2018 має стати роком миру, злагоди та взаєморозуміння.

2018 шануватиметься затишок в домашній оселі, приділятиметься увага сімейним цінностям.

Щур

У 2018 році Щурам потрібно продуктивно зайнятися справами, щоб отримати хороший результат. На вас чекає великий успіх, якщо ви будете чітко йти до поставленої мети. Жовтий земляний Собака подарує вам вірних друзів у цьому році, які підтримають у всьому.

Жовтий Собака не дуже любить людей, народжених у ці роки. Тому ті, хто з’явився на світ у році, за котрий відповідає Щур, повинні це запам’ятати, бо на них очікують неприємності.

Однак наприкінці року життя налагодиться й у сфері фінансів, і в родинних стосунках, минуть хвороби.

Бик

На Биків у 2018 році чекає багато несподіваних подій. Вам потрібно бути поступливими, стримувати упертість і гордість. Постарайтеся піти у відпустку в середині року, щоб уникнути конфліктів на роботі та поправити здоров’я. Після цього ви зможете стрімко піднятися кар’єрними сходами і поліпшити тим самим своє фінансове становище. Наприкінці року Бики зможуть нарешті зайнятися творчістю й особистим життям.

Сімейні пари нарешті перестануть з’ясовувати стосунки, у взаєминах запанує злагода. Самотні перестануть сумувати, бо радітимуть коханню.

Уникайте стресів, щоб не спровокувати проблем зі здоров’ям. На особистому фронті у рік Собаки на вас чекає стабільність.

Тигр

У рік Жовтого Собаки Тигр стане більш поступливим, спокійним і добрим. Ваш авторитет значно зросте, а професійні якості будуть оцінені. У підсумку на вас чекає кар’єрне зростання і збільшення доходу. Хтось навіть наважиться на відкриття свого бізнесу, адже ваша сміливість і цілеспрямованість цьому сприятимуть.

У сімейному житті у Тигрів все стабільно, хоча деяких чекатиме поповнення. В кінці року зверніть увагу на своє здоров’я, щоб уникнути проблем у майбутньому. Загалом рік для Тигра буде спокійним і безконфліктним.

Однак пам’ятайте, що в кінці року важливо піклуватися про своє здоров’я. Навіть найменша застуда, якщо її не вилікувати вчасно, може призвести до ускладнень і вже до початку наступного року перейде в хронічну форму.

Кролик (Кіт)

На Кроликів (Котів) чекає дуже вдалий 2018 рік. З вами будуть часто радитися і звертатися по допомогу, а від цього підніметься ваш авторитет і розшириться коло спілкування. Якщо ви проявите великодушність і чесність, які так важливі для Собаки, то всі ваші справи завершаться успішно.

В особистому житті ви побудуєте гармонійні стосунки, які можуть закінчитися весіллям.

Але і ложку дьогтю 2018 рік не забув підготувати. Практично з перших тижнів року у Кроликів проявляться труднощі зі здоров’ям, зокрема з роботою травної системи.

Якщо ви самотні, уникайте любовних зв’язків з сімейними людьми – Собака не пробачить зради і строго покарає розлучника.

Через емоційне перевантаження доведеться добре відпочити, аби не захворіти. В кінці року варто скласти програму на новий період.

Дракон

На Драконів чекає насичений і цікавий рік: безліч подій не дасть вам нудьгувати. Ви опинитеся в центрі уваги, знайдете нових друзів або ж налагодите стосунки з тими, з ким давно не спілкувалися. Творчі Дракони проявлять весь свій талант і зможуть прославитися, а ділові представники цього знаку отримають підвищення.

У питаннях кар’єри краще все робити планомірно, не форсуючи події. Це дуже хороший рік для зміцнення сімейних взаємин.

Влітку Дракони схильні до отримання травм. Будьте акуратні, займаючись активними видами спорту, особливо на воді. В цілому зірки радять провести відпустку 2018 року в спокійній і сімейній атмосфері, а екстрим залишити на наступний.

Змія

Загалом на Змій чекає сприятливий рік (за умови вашої чесності та відкритості). Якщо ви будете ласкаві й порядні, то Собака винагородить вас і подарує багато приємних сюрпризів. Деякі Змії зможуть відкрити в собі нові таланти. Жовтий земляний Собака обіцяє вам міцні подружні стосунки, економічне та кар’єрне зростання. У кінці року самотні представники цього знака зустрінуть свою пару.

У зоні ризику Змій – здоров’я. Але і це можна контролювати. Серйозних наслідків і ускладнень вдасться уникнути, якщо завчасно проводити профілактику вірусних та простудних захворювань. Тоді вам не загрожує нічого, крім простого нежитю.

Кінь

У 2018 році Коні будуть багато подорожувати і нарешті відвідають ті місця, про які давно мріяли. На вас чекає багато цікавих знайомств і доленосна зустріч із коханим. Нові любовні стосунки з великою ймовірністю переростуть у спільне життя.

Також Коні серйозно займуться своєю роботою і досягнуть великого успіху.

Собака добре ставиться до Коня, а тому буде допомагати в усіх сферах, навіть там, де ви можете прийняти хибне рішення. У роботі вам зустрінуться адекватні партнери, в кар’єрі чекайте підвищення, з грошима не виникне затримок, а в особистому житті увага сфокусується на сім’ї. Займіться зміцненням імунітету.

Вівця (Коза)

За східним гороскопом, в Овець (Кіз) 2018 рік пройде дуже вдало, причому до цього вам не потрібно буде докладати особливих зусиль. Ви зможете реалізувати всі свої ідеї та відкрити власний бізнес, який, до речі, буде успішним. Самотні Вівці будуть захоплені новим обранцем, а сімейні відродять романтику у стосунках.

Якщо ви найманий робітник, то чекайте великого прибутку від своїх проектів. Рекомендуємо покласти частину доходу в банк, тоді вас не торкнуться фінансові труднощі в другій половині року.

У вас з’явиться надійний покровитель. Важливо переглянути свої пріоритети, відмовитись від матеріальних благ на користь духовного зростання. Можуть виникнути проблеми з дихальними шляхами.

З початку 2018 року підтримуйте хороші відносини з друзями. Допоможуть друзі й морально – після важкого періоду вам буде вельми до речі провести відпустку в компанії улюблених людей, та ще і за їхньої фінансової підтримки.

Мавпа

2018 рік стане хорошим періодом для навчання Мавп і відкриття нової справи. Творчі особистості досягнуть слави і визнання, а також отримають чималий прибуток. Ділові Мавпи просунуться далеко кар’єрними сходами.

Дуже важливо в рік Собаки приділяти багато часу родині, щоб рідні відчували себе потрібними і коханими.

Усі народжені в рік Мавпи мають спільну рису – вони люблять ризикувати. Але ось Собака не заохочує такі діяння, тому зірки радять представникам знака зменшити свої пориви. Інакше велика ймовірність проблем – як з грошима, так і зі здоров’ям.

Рік не обіцяє бути щедрим, але і збитків не передбачається. У справах амурних варто проявити стриманість, тоді любов вам обов’язково усміхнеться.

Півень

Земляний Собака приготував Півневі доленосні події, які повністю змінять життя. Але не лякайтеся завчасно, в результаті все закінчиться дуже добре і ви зрадієте змінам. Вам доведеться багато часу приділяти роботі, щоб отримати бажаний прибуток. Іноді будете практично жити в офісі, але радує, що сімейне життя від цього не постраждає.

Вам доведеться весь час бути розсудливим і спокійним, щоб 2018 рік був вдалим. У питаннях кар’єри не варто випинатися, інакше ризикуєте отримати по голові і по кишені. Ваше здоров’я можуть підірвати шкідливі звички. Зате в сім’ї все гаразд і можливе поповнення.

Успішним рік собаки видасться для громадських діячів цього знака. Вам пощастить проявити свої здібності та поліпшити соціальний статус. У 2018 році вас чекають нові знайомства, цілком імовірно, що серед них будуть і відомі особистості.

Собака

Безумовно, 2018 рік – ваш рік у всіх розуміннях. Собакам пощастить у будь-яких справах, особливо в тих, що стосуються кар’єри. Завдяки успішній роботі покращиться і матеріальне становище. Самотні Собаки в середині року зможуть влаштувати особисте життя. Стосунки будуть яскравими і дуже перспективними.

Ви зважитеся на ремонт або розширите житло. У цих клопотах вам допоможуть всі члени сім’ї. В цілому, протягом 2018 року Собак буде супроводжувати успіх у будь-яких починаннях.

Ви будете задоволені роботою, ваших фінансів вистачить на реалізацію розумних бажань, здоров’я не підведе, кар’єрний ріст забезпечений, відпочинок дозволить набратися сил і вражень. Та й в справах амурних у вас панує повна гармонія і взаєморозуміння.

Кабан (Свиня)

У 2018 році Кабани зможуть розставити пріоритети і зрозуміти, що для них дійсно важливо. Фінансове становище буде стабільним протягом всього року. Але найприбутковішим періодом стане початок весни: можливо, ви навіть зможете придбати нерухомість за рахунок отриманих коштів. Влітку самотні Кабани зможуть влаштувати своє особисте життя: стосунки будуть щасливими і можуть закінчитися весіллям. Сімейних Кабанів очікує гармонія, всі конфлікти загладяться.

Не варто засмучуватися, навіть якщо здасться, що в розвитку кар’єри окреслюється пауза. Це ніяк не відіб’ється на вашому матеріальному становищі. Щоб у 2018 році не підвело здоров’я, зверніть увагу на алергічні реакції організму. В особистих відносинах на зміну пристрасті прийде статечність.

Удача супроводжує цей знак і в амурних справах – 2018 рік принесе вам знайомство з любов’ю всього життя. Втративши голову від пристрасті і ніжності, ви ризикуєте розлучитися і зі своїми грошима, втративши контроль над проектами і витратами. Проте сім’я вчасно надасть необхідну підтримку, і ви повернетеся в початковий стан – і морально, і фінансово.

За матеріалами СТБ, РБК та 2018.pp.ua