Сьогодні вночі перекриють рух транспорту через залізничний переїзд на вулиці Брюховицькій (схема об’їзду)

У зв’язку з проведенням колійних робіт в межах залізничного переїзду 0 км + 554 м дільниці Рясне-Кар’єрна по вул. Брюховицька, сьогодні, 28 грудня, з 23.00 і до 06.00 29 грудня буде перекрито рух транспорту через залізничний переїзд. Роботи виконує «Підзамчівська дистанція колії».

Про це повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Об’їзд громадського транспорту здійснюватиметься згідно з затвердженою схемою руху.