Працівниця лікарні у Львові загинула, впавши в шахту ліфта

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, сьогодні, 28 грудня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній з львівських лікарень близько 12.00 загинула працівниця медзакладу.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що 71-річна жінка, яка працювала ліфтеркою, впала у шахту ліфта.

Від отриманих травм вона померла на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомила Львівському порталу речниця ГУ НП Львівщини Світлана Добровольська, трагедія сталася у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ».