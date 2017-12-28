Львівщина отримала три нові портативні вагові комплекси (відео)

Сучасні мобільні лабораторії контролюватимуть безпеку на дорогах області вже із січня, – повідомили у прес-службі ЛОДА.

«Це мобільна лабораторія, офіс на колесах, який не тільки може працювати на виявлення порушників габаритно-вагових параметрів, а й також на всіх видах контролю, починаючи з придорожніх перевірок і до планових перевірок. Вони можуть здійснювати контроль і перевірку документації, а також технічний стан транспортних засобів, як-от пасажирського транспорту, таксі, вантажного транспорту, можуть виїжджати на різноманітні перевірки плавзасобів, бас-стоянок. Важливою функцією є габаритно-ваговий контроль, адже, щоб дороги слугували нам десятки років, ми маємо їх зберігати», – розповів голова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

Мобільні офіси обладнані робочими місцями, програмним продуктом, оргтехнікою, а також приладами і засобами для здійснення контролю на дорогах. В планах – обладнання комплексів фото- та відеофіксацією.

«Однією з переваг таких мобільних лабораторій є те, що вони обладнані такою технікою, яка дозволяє визначити якість гуми і протекторів. Це зменшить проблематику, особливо на гірських територіях, і призведе до зменшення аварійних ситуацій на дорогах», – зазначила заступник голови Львівської ОДА Ірина Гримак.

Загалом на автомобільних дорогах Львівської області працює 16 місць здійснення габаритно-вагового контролю, з них 7 облаштували у 2017 році.

Зазначимо, цьогоріч під час проведення габаритно-вагового контролю зважили 8570 транспортних засобів, виявили 570 порушень, серед яких 366 – перевищення вагових обмежень, 39 – перевищення габаритних параметрів, 101 відмова від габаритно-вагового контролю та 64 факти порушення температурного режиму. Сума штрафів за проїзд автомобільними дорогами з перевищенням габаритно-вагових обмежень – 54 141,34 євро, до бюджету перерахували 662 321,87 грн.