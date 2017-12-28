Львівщина – друга в Україні за сумою сплаченого туристичного збору

Більше за Львівщину сплатив лише Київ

За даними Державної фіскальної служби України, обсяг туристичного збору, перерахованого юридичними та фізичними особами-підприємцями за 9 місяців 2017 року склав 47,8 млн грн, з яких 7,4 млн грн – зі Львівщини.

ТОП 5 областей України за найбільшими обсягами надходжень від сплати туристичного збору, що надійшли до місцевих бюджетів за 9 міс 2017 року:

м. Київ – 18 млн грн (37,6 %)

Львівська обл. – 7,4 млн грн (15,6 %)

Одеська обл. – 5,2 млн грн (10,9 %)

Івано-Франківська обл. – 2,4 млн грн (4,9 %)

Херсонська обл. – 2 млн грн (4,2 %).\

Важливо зазначити, що на Львівщині 52% загального обсягу сплати туристичного збору – це сплати в м. Трускавець, м. Борислав, Сколівський, Пустомитівський та інші райони, 48% – Львів.

Станом на 28.12.2017 р. туристичний збір у Львівській області становить 10,7 млн грн, що на 27,4 % більше порівняно з 2016 роком.