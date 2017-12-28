Лауреатам у галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури вручили обласну премію

Сьогодні, 28 грудня, в Палаці Потоцьких відбулося урочисте вручення Обласної премії у галузі культури, літератури та журналістики

Премією відзначають найвизначніші твори літератури, мистецтва, журналістики та архітектури, які утверджують ідеали гуманізму, збагачують історичну пам’ять народу, його національну свідомість та самобутність, а також стали визначною подією в культурному й літературно-мистецькому житті регіону.

«Ми завжди мусимо пам’ятати, що після себе потрібно щось залишити. І ця премія – це те, що ви своєю творчістю, своєю діяльністю залишите нащадкам. Культура, яка є душею народу, допомагає нам в усьому. Пам’ятаймо, що українська культура – це світове надбання, яке треба берегти, плекати та поширювати у різник країнах», – зазначила під час вітального слова заступник голови Оксана Стоколос-Ворончук.

Премію присуджують щорічно в чотирнадцяти номінаціях. Серед цьогорічних переможців – Зеновія Тканко, Юрій Николишин, Адам Цибульський, Софія Федина, Роксолана Богуцька та інші. Повний список лауреатів – за посиланням.