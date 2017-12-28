Лауреатам у галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури вручили обласну премію
Премією відзначають найвизначніші твори літератури, мистецтва, журналістики та архітектури, які утверджують ідеали гуманізму, збагачують історичну пам’ять народу, його національну свідомість та самобутність, а також стали визначною подією в культурному й літературно-мистецькому житті регіону.
«Ми завжди мусимо пам’ятати, що після себе потрібно щось залишити. І ця премія – це те, що ви своєю творчістю, своєю діяльністю залишите нащадкам. Культура, яка є душею народу, допомагає нам в усьому. Пам’ятаймо, що українська культура – це світове надбання, яке треба берегти, плекати та поширювати у різник країнах», – зазначила під час вітального слова заступник голови Оксана Стоколос-Ворончук.
Премію присуджують щорічно в чотирнадцяти номінаціях. Серед цьогорічних переможців – Зеновія Тканко, Юрій Николишин, Адам Цибульський, Софія Федина, Роксолана Богуцька та інші. Повний список лауреатів – за посиланням.