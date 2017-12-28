12 мешканців Львівщини отримали відзнаки Президента України

Сьогодні, 28 грудня, під час засідання Колегії Львівської обласної державної адміністрації нагородили державними нагородами від Президента України, а також присвоїли почесні звання дванадцятьом мешканцям Львівської області

За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю нагородили орденом «За заслуги» III ступеня директора державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок Ігоря Коцюмбаса.

Окрім того, присвоїли почесне звання «Заслужений вчитель України» Оксані Вовчко, «Заслужений діяч мистецтв України» Роману Климовському та Богдану Стефурі, «Заслужений діяч науки і техніки України» Миколі Зимомрі та Петру Куцику, «Заслужений працівник освіти України» Василю Лопушанському, «Заслужений лікар України» Івану Николишину, «Заслужений працівник сільського господарства України» Михайлу Брошку та Богдану Деньковичу, «Заслужений художник України» Ярині Юрик, «Заслужений артист України» Юрію Трицецькому.