До 1 січня на 20 парковках Львова можна паркувати автомобілі безкоштовно

Як повідомили в ЛКП «Львівавтодор», від сьогодні, 28 грудня і до 1 січня включно, не працюватимуть паркомати на 20 відкритих парковках Львова

Протягом 5 днів водії зможуть користуватися паркувальними майданчиками безкоштовно.

«Від сьогодні на 20 відкритих паркувальних майданчиках відключено усі паркомати – це 26 шт. Насамперед це пов’язано з тим, що кожного року ми відключаємо на день усі паркомати у Львові для проведення звітності. Друга причина відключення пов’язана зі зміною тарифів на паркування, які набувають чинності з 1 січня. Тож відбуватиметься прошивка паркоматів під нові тарифи.

Тому протягом 5 днів, з 28 грудня і до 1 січня включно, водії можуть безкоштовно паркувати свої авто на всіх відкритих парковках Львова, які обслуговує ЛКП «Львівавтодор», – розповів Олексій Хміль, речник ЛКП «Львівавтодор».

За його словами, три закриті паркінги: на вул. Валовій та біля «Вернісажу» (І зона паркування), на вул. Стрийська – Володимира Великого (ІІ зона паркування) – працюватимуть у звичному режимі.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року у Львові набудуть чинності нові тарифи за паркування: на закритих паркінгах на вул. Валовій та біля «Вернісажу» оплата становитиме не більш ніж 20 грн/год., на відкритих парковках у першій паркувальній зоні (центр міста) – не більше 15 грн/год., у другій паркувальній зоні (поза межами центру) – не більш ніж 5 грн/год.

Загалом ЛКП «Львівавтодор» обслуговує 723 паркомісця на 23 паркувальних майданчиках: з них 20 майданчиків відкритого типу і 3 закритого типу.