Завтра у Львові та Маріуполі одночасно прозвучить прем’єра твору «Не твоя війна»

Вона присвячена Львівському академічному камерному оркестру «Віртуози Львова» та Маріупольському академічному камерному оркестру «Ренесанс», а прем’єрно пролунає завтра, 28 грудня, одночасно у двох містах: Львові та Маріуполі. Орієнтовний час – 20.15. У Львові ця символічна подія відбудеться в межах концерту Сильвестрові рефлексії від оркестру «Віртуози Львова».

«Віртуози Львова» вже три роки поспіль мають проект Сильвестрові рефлексії. Концерт, який розпочинається з творів європейської класики і завершується українськими колядками. Такі Сильвестрові концерти є дуже популярні в Європі. У нас воно не є таке поширене.

Ця подія, яка має відбутись завтра, об’єднає два міста-партнери – в цей день прозвучить твір і у Львові, і в Маріуполі, який на моє замовлення написала лауреат Шевченківської премії Богдана Фроляк на тему твору «Океану Ельзи» «Не твоя війна». Гарно написано, дуже професійно, видно, що з душею. Це композиція, яку вона присвятила оркестрові «Віртуози Львова» та партнерові – оркестру «Ренесанс». Фактично цей твір прозвучить в один день і один час. Це, мені здається, зворушлива річ. Символічно, що твір, який має посвяту двом оркестрам зі Сходу і Заходу, звучатиме водночас і тут, у Львові, і там, в Маріуполі. І це така ниточка, яка з’єднає в часі новорічних та різдвяних свят ці два міста. В них концерт розпочинається о 18.00, у нас – о 19.00, але намагатимемось виконати цей твір синхронно о 20.15. Йдеться про прем’єрне виконання цього твору взагалі», – розповів диригент оркестру «Віртуози Львова» Сергій Бурко.

«Сильвестрові рефлексії» – передсвятковий проект, який був започаткований камерним оркестром «Віртуози Львова» кілька років тому. Він став своєрідною сполучною ланкою між католицькими різдвяними святами та православними. Керівник оркестру Сергій Бурко зазначив, що вони завжди обирають програму, яка ідейно об’єднує ці два великі християнські свята.

«Програма, як правило, починається з творів, які написані європейськими композиторами на різдвяну тематику. Минулого року це був твір композитора епохи Відродження Арканджело Кореллі. Цього року звучатиме концерт сучасника Кореллі – Джузеппе Тореллі. Це різдвяний твір, який майже не виконується у Львові. Традиційно концерт завершується українськими колядками. Їх для оркестру написав маестро Мирослав Скорик. «Його «Фантазія» об’єднала в одному творі кільканадцять найвідоміших колядок», – зазначив Сергій Бурко.

За словами керівника «Віртуозів…», програма, перш за все, презентує нові імена чи молодих виконавців, а також звучать прем’єри. Цього року вперше у Львові звучатиме композиція італійського композитора П’єтро Морлаччі у виконанні флейтиста Андрія Карп’яка. Виступатиме з оркестром соліст Ярема Павлів, який представить український фольклор у скрипковій інтерпретації, а з ним виступить Ігор Мацелюх, який гратиме на наї. Серед солістів – вихованець оркестру скрипаль Богдан Івасик з твором Ніколо Паганіні, який сам маестро виконував на одній струні, та альтист Зенон Дашак, який тривалий час брав участь у бойових діях на сході України.