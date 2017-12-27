Яким був 2017: Головні економічні події на Львівщині

Завершується останній тиждень 2017 року – традиційна пора підбивати підсумки. Як відомо,курчат восени рахують, тим паче, що за китайським календарем 2017-й – рік Півня. Тож аби цифри і факти не виглядали сухо, «Львівська газета» традиційно ілюструє їх гіфками – цього разу курчатами.

Львівський аеропорт прийняв мільйонного пасажира

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Уперше з 1991 року головне летовища Львова прийняло мільйонного пасажира. І хоч ця цифра навіть близько не дотягує до проектної потужності аеропорту – а це 7 млн пасажирів на рік, вона вселяє оптимізм. По-перше, якщо глянути на цифри у динаміці – то результат 2017 року майже вдвічі перевищує показник 2014-го. По-друге, цього року кількість пасажирів і нових рейсів з аеропорту Данила Галицького постійно зростає, що дає підстави вважати, що наступного року тенденція збережеться.

Нові авіалінії та епопея з Ryanair

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Вихід найбільшого лоукоста Європи – ірландської авіакомпанії Ryanair став чи не «найпереможнішою» новиною початку 2017-го, яка, щоправда, до кінця року перетворилася на повну «зраду». Нагадаємо, тоді ірландці не змогли домовитись з аеропортом Бориспіль і скасували вже досягнуті домовленості щодо польотів зі Львова. Але є шанс, що очікувана «перемога» таки настане у 2018 році, принаймні кілька тижнів тому Мінінфраструктури повідомило, що переговори між ірландцями та Борисполем на фінальній стадії.

Попри втрату Ryanair, до міста Лева зайшла низка інших нових перевізників. По-перше, повернувся угорський WizzAir, який уже здійснює або буде здійснювати рейси до Польщі (Вроцлав, Гданськ, Катовіце), Німеччини (Берлін та Дортмунд) та Великобританії (Лондон).

По-друге, почав літати італійський Ernest, який з’єднає Львів з такими італійськими містами, як Мілан, Неаполь і Венеція.

По-третє, анонсували переговори з іншими великими бюджетними перевізниками Європи – норвезьким Norwegian та британським EasyJet.

Завершення будівництва Бескидського тунелю

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Тунель у карпатських горах на межі Львівської та Закарпатської областей почали будувати ще 2013 року. Старий тунель був збудований ще в часи Австро-Угорщини і мало того, що не відповідає сучасним інфарструктурним реаліям, то ще й перебуває в аварійному стані.

Новозбудований тунель є другим за довжиною в Україні і практичнішим від старого. Тут за добу зможе проїхати сотня поїздів зі швидкістю 60-70км/год. Натомість попередній пропускав лише 47 за ще меншої швидкості.

Нові заводи

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У 2017 році в області почало працювати відразу кілька великих підприємств.

Так, під Львовом запрацював найбільший у Західній Україні завод із виробництва димохідних систем з нержавіючої сталі «Димком». Потужність виробництва – понад 10000 м димохідних труб та елементів на місяць, після введення першої черги тут працює 40 людей.

У Радехівському районі запрацювала компанія «Сентіо», яка виробляє продукцію для шведської компанії IKEA. Виробнича потужність підприємства становить близько 1,5 млн метра тасьми та близько 100 тис. метрів тканини в місяць. Зараз на підприємстві є 30 робочих місць, після розширення виробництва ця кількість зросте до 60.

У Новому Роздолі відкрили нові виробничі потужності ТзОВ «ОДВ-ЕЛЕКТРИК», що займається виробництвом кабельної продукції для автомобілів Volkswagen, BMW, Porsche, Volvo, OPEL. Компанія працює на Львівщині з 2003 року.

У Кам’янко-Бузькому районі відкрили компанію з виробництва меблів «Амбієнте Ферніче». Вартість проекту – 1 млн євро, на підприємстві працюватимуть 600 працівників цього року та ще 100 із наступного. Компанія планує виробляти 55 тисяч диванів із перспективою збільшення виробництва у два рази протягом двох років.

Нові сонячні електростанції

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Львівщина нарощує виробництво альтернативної електроенергії – за останній рік запрацювало відразу кілька потужних комплексів. Наша область лідером за кількістю електростанцій, джерел альтернативної енергетики, які відкриваються в Україні в 2017 році.

У Бориславі відкрили нову сонячну електростанцію ТОВ «Синтез Солар». Електростанція складається із двох – наземної та дахової, яка є найпотужнішою в Україні. Обладнання оснащене сонячними модулями та інверторами китайського та німецького виробництва.

У селі Малехів Жовківського району запрацювала сонячна електростанція «Лео-Солар-Енерджі» потужністю 1000 кВт. Сума залучених інвестицій – 30 млн грн.

Ще одна станція запрацювала в Яворівському районі, а у Старому Самборі відкрили вітрову електростанцію.