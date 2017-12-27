В АТО відправили 49 кг риби, яку незаконно продавали у Львові

Львіврибоохорона затримала у Львові порушника, який реалізовував рибу

22 грудня поблизу ринку «Привокзальний» у Львові, Львіврибоохорона виявила громадянина, який реалізовував 28 кг коропа та 21 кг товстолоба. На вимогу працівника управління надати документи про походження риби та документи, що засвідчують особу, чоловік залишив рибу і зник з місця події у невідомому напрямку.

За присутності свідків було складено акт виявлення безгосподарського майна. Вилучену рибу безоплатно передали військовому формуванню в зону АТО згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.1998р. № 1340.

Львіврибоохорона закликає громадян дотримуватися встановлених Правил любительського та спортивного рибальства. У разі виявлення фактів порушень, прохання телефонувати на безкоштовну «гарячу» лінію Держрибагентства: 0-800-50-52-50.

Нагадаємо, Держрибагентство розпочало процес реформування органу рибоохорони на Львівщині. Так, 7 грудня стартував прийом документів до рибоохоронного патруля Львівської області. До управління шукають 15 рибоохоронних патрульних, а також адміністративний персонал – заступника начальника відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» та начальника відділу матеріально-технічного забезпечення.