Українські банки переходять на святковий графік

Уся банківська система до кінця цього тижня, а також у перший тиждень 2018 року працюватиме в окремі дні за подовженим графіком, повідомляє ТСН.

Натомість під час свят банки не працюватимуть зовсім.

«Сьогодні та завтра, 27 і 28 грудня, система електронних платежів (СЕП) Національного банку України працюватиме в режимі подовженого банківського дня на дві години», – повідомляє прес-служба НБУ.

Натомість вже 29 грудня, у п’ятницю, можна буде здійснити платежі лише між тими банківськими установами, які підпорядковуються одній юридичній особі. Або ж це платежі до НБУ та органів Держказначейства.

А загалом банківський день 29 грудня закінчиться о 15:00.

1 та 8 січня також будуть повністю вихідними. Не працюватимуть у ці дні СЕП, система електронної пошти Національного банку України, депозитарій НБУ, Система СЕРТИФ, Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України, система з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку України “КредІнфо2”, Автоматизована інформаційна система “Реєстр договорів з нерезидентами 2”.

2 січня, у вівторок, у банках буде робочий день. Та працюватимуть вони без клієнтів. Працівники будуть виконувати роботи, пов’язані із початком нового звітного року. Тому перекази також не будуть здійснюватися.

А от 3, 4, 5 та від 9 січня 2018 року у банківській системі будуть звичайні робочі дні.