У Львівському аеропорту завтра звучатимуть колядки

Завтра, 28 грудня, у міжнародному аеропорті «Львів» імені Данила Галицького відбудеться традиційний флеш-моб до новорічно-різдвяних свят «Різдвяні світові хіти». Колядки прозвучать у виконанні духового оркестру «Львівські фанфари» дитячої школи мистецтв №5 м. Львова. Початок – о 12.30. Опісля відбудеться брифінг для ЗМІ.

За словами організаторів, таку акцію організовують, щоб якомога більше людей змогли отримати новорічний настрій і наповнились духом Різдва. Різдвяний флеш-моб відбудеться у Львівському аеропорті уже вдруге, і організатори сподіваються, що він стане хорошою передсвятковою традицією у Львові, щоразу залучаючи якомога більше людей.